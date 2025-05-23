https://ria.ru/20250523/gosduma-2018661710.html

В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ

В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ - РИА Новости, 23.05.2025

В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ

Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил при потере пароля от Госуслуг восстанавливать его только через очную явку в МФЦ. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:21:00+03:00

2025-05-23T14:21:00+03:00

2025-05-23T15:03:00+03:00

общество

технологии

сергей боярский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861769_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_914c6c208bf06b4ee1f02bc2efc2bf8b.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил при потере пароля от Госуслуг восстанавливать его только через очную явку в МФЦ."Потерял пароль - иди в МФЦ или банк... Пароль от госуслуг ценнее, чем ключ от квартиры", - сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.Также депутат добавил, что до сих пор нет ограничения на использование физлицами виртуальных телефонных станций."Это прямой путь для дропперов... Я бы запретил физлицам пользоваться этим сервисом... давайте жёстко ограничивать пятью, и чтобы они тоже были видны на сайте Госуслуги", - добавил парламентарий.Ранее Боярский отмечал, что нужны альтернативные способы смены пароля в сервисе "Госуслуги", чтобы мошенники не обманывали граждан, выманивания у них код из смс

https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, сергей боярский, госдума рф