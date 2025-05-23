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В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ
В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ - РИА Новости, 23.05.2025
В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил при потере пароля от Госуслуг восстанавливать его только через очную явку в МФЦ. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:21:00+03:00
2025-05-23T14:21:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил при потере пароля от Госуслуг восстанавливать его только через очную явку в МФЦ."Потерял пароль - иди в МФЦ или банк... Пароль от госуслуг ценнее, чем ключ от квартиры", - сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.Также депутат добавил, что до сих пор нет ограничения на использование физлицами виртуальных телефонных станций."Это прямой путь для дропперов... Я бы запретил физлицам пользоваться этим сервисом... давайте жёстко ограничивать пятью, и чтобы они тоже были видны на сайте Госуслуги", - добавил парламентарий.Ранее Боярский отмечал, что нужны альтернативные способы смены пароля в сервисе "Госуслуги", чтобы мошенники не обманывали граждан, выманивания у них код из смс
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общество, технологии, сергей боярский, госдума рф
Общество, Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ
Депутат Боярский предложил восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский предложил при потере пароля от Госуслуг восстанавливать его только через очную явку в МФЦ.
"Потерял пароль - иди в МФЦ или банк... Пароль от госуслуг ценнее, чем ключ от квартиры", - сказал он на Международном форуме по практической кибербезопасности Positive hack days.
Также депутат добавил, что до сих пор нет ограничения на использование физлицами виртуальных телефонных станций.
"Это прямой путь для дропперов... Я бы запретил физлицам пользоваться этим сервисом... давайте жёстко ограничивать пятью, и чтобы они тоже были видны на сайте Госуслуги", - добавил парламентарий.
Ранее Боярский
отмечал, что нужны альтернативные способы смены пароля в сервисе "Госуслуги", чтобы мошенники не обманывали граждан, выманивания у них код из смс