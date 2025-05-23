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В Госдуме предложили изменить порядок взыскания задолженностей - РИА Новости, 23.05.2025
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11:29 23.05.2025 (обновлено: 13:29 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018611409.html
В Госдуме предложили изменить порядок взыскания задолженностей
В Госдуме предложили изменить порядок взыскания задолженностей - РИА Новости, 23.05.2025
В Госдуме предложили изменить порядок взыскания задолженностей
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет для микрофинансовых и коллекторских организаций взыскивать задолженности в порядке... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:29:00+03:00
2025-05-23T13:29:00+03:00
общество
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ярослав нилов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет для микрофинансовых и коллекторских организаций взыскивать задолженности в порядке приказного производства, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева. Изменение предлагается внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ. "Законопроектом вносится изменение, согласно которому судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, за исключением случаев, когда истцом выступает микрофинансовая организация и (или) профессиональная коллекторская организация", - сказано в пояснительной записке. В законопроекте подчеркивается, что действующее законодательство предусматривает возможность ускоренного судебного производства посредством получения судебного приказа, который также является и исполнительным документом. Отмечается, что на практике часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, которые, в свою очередь, в дальнейшем осуществляют принудительное взыскание. Авторы инициативы подчеркивают, что профессиональные взыскатели не отличаются "добросовестностью в своем поведении", что видно из многочисленных жалоб граждан, размещенных на открытых интернет-ресурсах. "Основная особенность заключается в том, что рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон. Соответственно, ответчик узнает о наличии исполнительного документа в отношении него уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания", - сказано в документе. Как ранее рассказал РИА Новости Нилов, ЛДПР выступает за полный запрет коллекторской деятельности в России. По его словам, законопроект направлен на поэтапное ограничение этой деятельности. "Речь идет о том, чтобы запретить взыскивать коллекторам просроченную задолженность в рамках судебного приказа. Это решение суда, которое появляется в упрощенном порядке. Когда коллекторов привлекают для выбивания долгов, это серьезно повышает градус социальной напряженности. Поэтому для таких ситуаций предлагаем коллекторов не допускать до этого процесса", - заключил он.
https://ria.ru/20250430/kollektory-2014229210.html
https://ria.ru/20250522/gosduma-2018483558.html
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общество, россия, ярослав нилов, елена афанасьева, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Елена Афанасьева, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили изменить порядок взыскания задолженностей

В ГД хотят запретить коллекторам взыскивать долги в порядке судебного приказа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет для микрофинансовых и коллекторских организаций взыскивать задолженности в порядке приказного производства, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева. Изменение предлагается внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ.
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"Законопроектом вносится изменение, согласно которому судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, за исключением случаев, когда истцом выступает микрофинансовая организация и (или) профессиональная коллекторская организация", - сказано в пояснительной записке.
В законопроекте подчеркивается, что действующее законодательство предусматривает возможность ускоренного судебного производства посредством получения судебного приказа, который также является и исполнительным документом.
Отмечается, что на практике часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, которые, в свою очередь, в дальнейшем осуществляют принудительное взыскание. Авторы инициативы подчеркивают, что профессиональные взыскатели не отличаются "добросовестностью в своем поведении", что видно из многочисленных жалоб граждан, размещенных на открытых интернет-ресурсах.
"Основная особенность заключается в том, что рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон. Соответственно, ответчик узнает о наличии исполнительного документа в отношении него уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания", - сказано в документе.
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Как ранее рассказал РИА Новости Нилов, ЛДПР выступает за полный запрет коллекторской деятельности в России. По его словам, законопроект направлен на поэтапное ограничение этой деятельности.
"Речь идет о том, чтобы запретить взыскивать коллекторам просроченную задолженность в рамках судебного приказа. Это решение суда, которое появляется в упрощенном порядке. Когда коллекторов привлекают для выбивания долгов, это серьезно повышает градус социальной напряженности. Поэтому для таких ситуаций предлагаем коллекторов не допускать до этого процесса", - заключил он.
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