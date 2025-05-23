Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 23.05.2025 (обновлено: 21:43 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018606534.html
В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины
В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины - РИА Новости, 23.05.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины
Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал запоздалым признание экс-главкома ВСУ, украинского посла РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:13:00+03:00
2025-05-23T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
республика крым
украина
леонид ивлев
валерий залужный
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997725680_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_608ba0715becff5bc3cfc669b4eb75bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал запоздалым признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991-го. Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 года. "Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с десятилетним опозданием наконец-то дошли слова Владимира Путина о том, что вопрос о присоединении Крыма исторически закрыт. То же относится и к ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, жители которых проголосовали за вхождение в Россию", — сказал Ивлев. При этом, по его словам, другим киевским политикам, готовым воевать до последнего украинца, видимо, пока не дано понять и принять очевидное. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а вопрос Крыма, Донбасса и Новороссии давно закрыт, итоги референдумов там уже отражены в Конституции России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России высказались 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 — в Севастополе. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018546123.html
https://ria.ru/20250523/orban-2018596809.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997725680_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ba654a045068adf2aa6bd338178fc73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, украина, леонид ивлев, валерий залужный, владимир путин, госдума рф, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Леонид Ивлев, Валерий Залужный, Владимир Путин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, ООН
В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины

Депутат Ивлев назвал заявление экс-главкома ВСУ Залужного запоздалым

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал запоздалым признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991-го.
Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 года.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Залужный высказался о возможности Украины вернуться к границам 1991 года
22 мая, 21:11
"Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с десятилетним опозданием наконец-то дошли слова Владимира Путина о том, что вопрос о присоединении Крыма исторически закрыт. То же относится и к ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, жители которых проголосовали за вхождение в Россию", — сказал Ивлев.
При этом, по его словам, другим киевским политикам, готовым воевать до последнего украинца, видимо, пока не дано понять и принять очевидное.
Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а вопрос Крыма, Донбасса и Новороссии давно закрыт, итоги референдумов там уже отражены в Конституции России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России высказались 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 — в Севастополе. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Орбан прокомментировал планы ЕС по финансированию украинской армии
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРеспублика КрымУкраинаЛеонид ИвлевВалерий ЗалужныйВладимир ПутинГосдума РФВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала