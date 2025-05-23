https://ria.ru/20250523/gosduma-2018606534.html

В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины

В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины - РИА Новости, 23.05.2025

В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины

Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал запоздалым признание экс-главкома ВСУ, украинского посла РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:13:00+03:00

2025-05-23T11:13:00+03:00

2025-05-23T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

республика крым

украина

леонид ивлев

валерий залужный

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997725680_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_608ba0715becff5bc3cfc669b4eb75bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал запоздалым признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991-го. Ранее Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам от 1991 или 2022 года. "Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с десятилетним опозданием наконец-то дошли слова Владимира Путина о том, что вопрос о присоединении Крыма исторически закрыт. То же относится и к ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, жители которых проголосовали за вхождение в Россию", — сказал Ивлев. При этом, по его словам, другим киевским политикам, готовым воевать до последнего украинца, видимо, пока не дано понять и принять очевидное. Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а вопрос Крыма, Донбасса и Новороссии давно закрыт, итоги референдумов там уже отражены в Конституции России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России высказались 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 — в Севастополе. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018546123.html

https://ria.ru/20250523/orban-2018596809.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, республика крым, украина, леонид ивлев, валерий залужный, владимир путин, госдума рф, вооруженные силы украины, оон