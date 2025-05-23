В Госдуме прокомментировали заявление Залужного о границах Украины
Депутат Ивлев назвал заявление экс-главкома ВСУ Залужного запоздалым
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал запоздалым признание экс-главкома ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991-го.
"Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с десятилетним опозданием наконец-то дошли слова Владимира Путина о том, что вопрос о присоединении Крыма исторически закрыт. То же относится и к ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, жители которых проголосовали за вхождение в Россию", — сказал Ивлев.
При этом, по его словам, другим киевским политикам, готовым воевать до последнего украинца, видимо, пока не дано понять и принять очевидное.
Глава МИД России Сергей Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а вопрос Крыма, Донбасса и Новороссии давно закрыт, итоги референдумов там уже отражены в Конституции России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России высказались 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 — в Севастополе. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.