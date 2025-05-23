https://ria.ru/20250523/gosduma-2018567763.html

Зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%, сообщили в Госдуме

Зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 23.05.2025

Зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%, сообщили в Госдуме

Работодатель не сможет снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20%, соответствующий проект закона комитет ГД по соцполитике РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:21:00+03:00

2025-05-23T03:21:00+03:00

2025-05-23T03:21:00+03:00

россия

ярослав нилов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Работодатель не сможет снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20%, соответствующий проект закона комитет ГД по соцполитике рекомендовал принять во втором чтении, рассказал РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов. Проект был внесён в ГД правительством России ещё в конце 2023 года. "За прошедшее время удалось существенно доработать законопроект так, чтобы достигнуть и отразить в его тексте баланс интересов всех заинтересованных сторон. Так, теперь работодатель в локальном нормативном акте о системе премирования вправе предусмотреть (с учетом мнения профсоюза) условие о снижении размера премии провинившемуся работнику в отношении только тех премий, которые начисляются за период, когда было применено дисциплинарное взыскание. При этом снижение размера премии не может уменьшать размер месячной зарплаты более чем на 20%. Иными словами, работодатель не вправе многократно лишать сотрудника премии за однократный дисциплинарный проступок", - сказал он. Комитет рекомендовал принять Думе данный законопроект во втором чтении, сообщил Нилов. Глава комитета добавил, что в первом варианте инициатива должна была отразить в нормах ТК РФ постановление Конституционного суда РФ о реализации права работника на своевременную и полную выплату справедливой заработной платы, которая может обеспечить достойное существование для него и его семьи. "Почему вообще возник этот вопрос? Потому что работодатели в силу некоторого законодательного пробела злоупотребляют возможностью произвольно лишать сотрудника стимулирующих выплат, если у него было какое-то дисциплинарное взыскание, например, выговор. Соответственно, нужен нормотворческий механизм, позволяющий, с одной стороны, защитить интересы работника и его доходы, а с другой – сохранить за работодателем право применять дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей", - подчеркнул депутат. Парламентарий отметил, что поначалу в законопроекте позиция Конституционного суда РФ была отражена не полностью. "Не было учтено, что факт применения к работнику дисциплинарного взыскания должен влиять на выплату лишь тех премий, которые начисляются за период, когда это дисциплинарное взыскание не было погашено. Также правительство в законопроекте не указало, что снижение размера премий не должно приводить к уменьшению размера месячной зарплаты работника более чем на 20%. Таким образом, возник риск того, что работник с большой процентной долей премии в составе зарплаты при наложении на него дисциплинарного взыскания мог получить из-за депремирования лишь "голый" оклад или тариф", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20250516/zarplata-2017243629.html

https://ria.ru/20250512/zarplaty-2016400796.html

https://ria.ru/20250508/zarplaty-2015718692.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ярослав нилов, госдума рф