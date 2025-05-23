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Зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 23.05.2025
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03:21 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018567763.html
Зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%, сообщили в Госдуме
Зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 23.05.2025
Зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%, сообщили в Госдуме
Работодатель не сможет снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20%, соответствующий проект закона комитет ГД по соцполитике РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:21:00+03:00
2025-05-23T03:21:00+03:00
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Работодатель не сможет снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20%, соответствующий проект закона комитет ГД по соцполитике рекомендовал принять во втором чтении, рассказал РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов. Проект был внесён в ГД правительством России ещё в конце 2023 года. "За прошедшее время удалось существенно доработать законопроект так, чтобы достигнуть и отразить в его тексте баланс интересов всех заинтересованных сторон. Так, теперь работодатель в локальном нормативном акте о системе премирования вправе предусмотреть (с учетом мнения профсоюза) условие о снижении размера премии провинившемуся работнику в отношении только тех премий, которые начисляются за период, когда было применено дисциплинарное взыскание. При этом снижение размера премии не может уменьшать размер месячной зарплаты более чем на 20%. Иными словами, работодатель не вправе многократно лишать сотрудника премии за однократный дисциплинарный проступок", - сказал он. Комитет рекомендовал принять Думе данный законопроект во втором чтении, сообщил Нилов. Глава комитета добавил, что в первом варианте инициатива должна была отразить в нормах ТК РФ постановление Конституционного суда РФ о реализации права работника на своевременную и полную выплату справедливой заработной платы, которая может обеспечить достойное существование для него и его семьи. "Почему вообще возник этот вопрос? Потому что работодатели в силу некоторого законодательного пробела злоупотребляют возможностью произвольно лишать сотрудника стимулирующих выплат, если у него было какое-то дисциплинарное взыскание, например, выговор. Соответственно, нужен нормотворческий механизм, позволяющий, с одной стороны, защитить интересы работника и его доходы, а с другой – сохранить за работодателем право применять дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей", - подчеркнул депутат. Парламентарий отметил, что поначалу в законопроекте позиция Конституционного суда РФ была отражена не полностью. "Не было учтено, что факт применения к работнику дисциплинарного взыскания должен влиять на выплату лишь тех премий, которые начисляются за период, когда это дисциплинарное взыскание не было погашено. Также правительство в законопроекте не указало, что снижение размера премий не должно приводить к уменьшению размера месячной зарплаты работника более чем на 20%. Таким образом, возник риск того, что работник с большой процентной долей премии в составе зарплаты при наложении на него дисциплинарного взыскания мог получить из-за депремирования лишь "голый" оклад или тариф", - добавил Нилов.
https://ria.ru/20250516/zarplata-2017243629.html
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россия, ярослав нилов, госдума рф
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%, сообщили в Госдуме

Депутат Нилов: зарплату работнику не смогут уменьшить более чем на 20%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Работодатель не сможет снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях более чем на 20%, соответствующий проект закона комитет ГД по соцполитике рекомендовал принять во втором чтении, рассказал РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
Проект был внесён в ГД правительством России ещё в конце 2023 года.
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"За прошедшее время удалось существенно доработать законопроект так, чтобы достигнуть и отразить в его тексте баланс интересов всех заинтересованных сторон. Так, теперь работодатель в локальном нормативном акте о системе премирования вправе предусмотреть (с учетом мнения профсоюза) условие о снижении размера премии провинившемуся работнику в отношении только тех премий, которые начисляются за период, когда было применено дисциплинарное взыскание. При этом снижение размера премии не может уменьшать размер месячной зарплаты более чем на 20%. Иными словами, работодатель не вправе многократно лишать сотрудника премии за однократный дисциплинарный проступок", - сказал он.
Комитет рекомендовал принять Думе данный законопроект во втором чтении, сообщил Нилов.
Глава комитета добавил, что в первом варианте инициатива должна была отразить в нормах ТК РФ постановление Конституционного суда РФ о реализации права работника на своевременную и полную выплату справедливой заработной платы, которая может обеспечить достойное существование для него и его семьи.
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"Почему вообще возник этот вопрос? Потому что работодатели в силу некоторого законодательного пробела злоупотребляют возможностью произвольно лишать сотрудника стимулирующих выплат, если у него было какое-то дисциплинарное взыскание, например, выговор. Соответственно, нужен нормотворческий механизм, позволяющий, с одной стороны, защитить интересы работника и его доходы, а с другой – сохранить за работодателем право применять дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей", - подчеркнул депутат.
Парламентарий отметил, что поначалу в законопроекте позиция Конституционного суда РФ была отражена не полностью.
"Не было учтено, что факт применения к работнику дисциплинарного взыскания должен влиять на выплату лишь тех премий, которые начисляются за период, когда это дисциплинарное взыскание не было погашено. Также правительство в законопроекте не указало, что снижение размера премий не должно приводить к уменьшению размера месячной зарплаты работника более чем на 20%. Таким образом, возник риск того, что работник с большой процентной долей премии в составе зарплаты при наложении на него дисциплинарного взыскания мог получить из-за депремирования лишь "голый" оклад или тариф", - добавил Нилов.
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