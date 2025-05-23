https://ria.ru/20250523/gosduma-2018564031.html

В Госдуме рассказали о жалобах на "Ельцин Центр" от участников СВО

В Госдуме рассказали о жалобах на "Ельцин Центр" от участников СВО - РИА Новости, 23.05.2025

В Госдуме рассказали о жалобах на "Ельцин Центр" от участников СВО

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил РИА Новости, что получает жалобы от участников СВО на "Ельцин Центр" в связи с проведением в нем антироссийских... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:50:00+03:00

2025-05-23T01:50:00+03:00

2025-05-23T01:50:00+03:00

россия

михаил делягин

константин чуйченко

владимир колокольцев

ельцин центр

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил РИА Новости, что получает жалобы от участников СВО на "Ельцин Центр" в связи с проведением в нем антироссийских мероприятий. Ранее Делягин направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о проведении антироссийских мероприятий в "Ельцин Центре" и принять необходимые меры. "Сейчас уже пошли сообщения о том, что "Ельцин Центр" последовательно привлекает к работе антироссийских спикеров… Это вызывает достаточно широкое возмущение и мне пишут избиратели: и с фронта, и с тыла. И в разных формах выражают свое негодование, некоторых приходится отговаривать ехать в Екатеринбург и разбираться в этом замечательном заведении, потому что все должно быть по закону", - сказал Делягин РИА Новости. Он отметил, что на "Ельцин Центр" уже давно обрушилась волна негативных сообщений о том, что они занимаются антироссийской пропагандой под прикрытием почитания памяти первого президента России. "Один спикер публично издевалась в своём клипе над телом убитого русского солдата, после этого её пригласили для выступления в "Ельцин Центр". Другая призывала расчленить Россию на кусочки, и после этого призыва её пригласили в "Ельцин Центр" вещать истину последней инстанции. А третий спикер вообще призывал убить президента России Владимира Путина и после этого его пригласили в "Ельцин Центр", - рассказал депутат. По его словам, это все производит впечатление последовательной методичной диверсионной деятельности в информационно-политической сфере. Кроме того, Делягин напомнил, что "Ельцин Центр" финансируется в основном за счет государственного бюджета. "А может ли бюджетную организацию или организацию существующую за счет бюджета возглавлять гражданин другого государства или занимать там руководящую должность? Это правовой вопрос, поэтому пусть соответствующие структуры дадут ответ… Пусть это будет написано официально и зафиксировано юридически", - сказал парламентарий. Если люди, которые занимаются антироссийской пропагандой, приглашаются в организацию, существующую за счет госбюджета, то, по мнению депутата, необходимо проверить, не занимаются ли в этой организации антироссийской пропагандой. "Если они занимаются, то это состав преступления, как минимум клевета против Российской Федерации, учитывая то, чего они несли до этого и так далее. Во-вторых, это нецелевое использование бюджетных средств. Бюджетные средства выделялись не для клеветы на Россию и не для растаптывания России, и не для пропаганды преступления как нормы, в том числе преступлений, совершенных в 90-е годы", - добавил Делягин. Он выразил надежду на то, что ведомства, которым он ранее направил обращения, рассмотрят кадровый состав руководства "Ельцин Центра".

https://ria.ru/20250522/deljagin-2018442286.html

https://ria.ru/20250407/kujvashev-2009735642.html

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россия, михаил делягин, константин чуйченко, владимир колокольцев, ельцин центр, госдума рф