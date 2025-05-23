https://ria.ru/20250523/gosduma-2018562247.html

В Госдуму внесут проект об увеличении налогов на игорный бизнес в два раза

В Госдуму внесут проект об увеличении налогов на игорный бизнес в два раза - РИА Новости, 23.05.2025

В Госдуму внесут проект об увеличении налогов на игорный бизнес в два раза

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить налоги на игорный бизнес в РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T01:08:00+03:00

2025-05-23T01:08:00+03:00

2025-05-23T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить налоги на игорный бизнес в два раза, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Представляется необходимым увеличение налогов на игорный бизнес ввиду сверхприбылей, полученных предпринимателями от данного вида экономической деятельности за 2023 год", - говорится в пояснительной записке к проекту. Налоговые ставки предлагается установить в следующих пределах: за один игровой стол - от 100 до 500 тысяч рублей, за один игровой автомат - от 6 до 30 тысяч рублей, за один процессинговый центр букмекерской конторы или тотализатора - от 100 до 500 тысяч рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - от 4 до 5 миллионов рублей, а за один такой центр интерактивных ставок букмекерской конторы - от 9,5 до 10 миллионов рублей. Также за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы проектом предлагается установить налоговую ставку от 20 до 28 тысяч рублей. В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов РФ, налогообложение предусматривается проектом по следующим налоговым ставкам: за один игровой стол - 250 тысяч рублей, за один игровой автомат - 15 тысяч рублей, за один процессинговый центр букмекерской конторы или тотализатора - 250 тысяч рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - 4,5 миллиона рублей, а за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - 9,5 миллионов рублей. Кроме того, за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы предлагается налог в 24 тысячи рублей. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что в среднем по каждому направлению игорного бизнеса депутаты думской фракции СРЗП предлагают поднять налоги в два раза. "Наша партия неоднократно предлагала увеличить налогообложение казино и букмекерских контор, что полностью оправдано. Достаточно сказать, что в 2023 году доходы крупнейших российских букмекеров увеличились в 2,5 раза", - сказал он. По словам Миронова, выручка компании "Фонбет" выросла в два раза – до 435,6 миллиарда рублей в год, а чистая прибыль составила 59,2 миллиарда рублей. У другого крупного игрока российского рынка, компании Winline, как отметил политик, выручка увеличилась в 6,5 раза – до 277,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – в два раза, до 26,9 миллиардов рублей. "В целом за 2023 год доходы российских букмекеров выросли на 39% по отношению к предыдущему году и составили 1,224 триллиона рублей", – указал парламентарий. Депутат подчеркнул, что игорный бизнес не создает никакого добавочного продукта, так как он является средством перераспределения денежных средств, что, в свою очередь, увеличивает социальное неравенство в России. При этом лидер СРЗП считает, что расширение игорного бизнеса является негативной тенденцией для общества, так как приводит к росту числа граждан, страдающих игроманией. Он напомнил, что налоги с игорного бизнеса поступают в региональные бюджеты, а они сегодня испытывают острую нехватку средств. "Соответственно повышение налогов приведёт к сокращению дефицита бюджетов. Эти средства можно направить на развитие образования, здравоохранения, поддержку граждан с низкими доходами, участников спецоперации и их семей", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html

https://ria.ru/20250517/mironov-2017517974.html

https://ria.ru/20250513/taksi-2016769845.html

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экономика, россия, сергей миронов, госдума рф