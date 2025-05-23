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В ГД внесут проект об ограничении деятельности коллекторских организаций - РИА Новости, 23.05.2025
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00:13 23.05.2025 (обновлено: 09:10 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018559865.html
В ГД внесут проект об ограничении деятельности коллекторских организаций
В ГД внесут проект об ограничении деятельности коллекторских организаций - РИА Новости, 23.05.2025
В ГД внесут проект об ограничении деятельности коллекторских организаций
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T00:13:00+03:00
2025-05-23T09:10:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении запрета микрофинансовым и коллекторским организациям взыскивать задолженности в порядке приказного производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменение предлагается внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ. "Законопроектом вносится изменение, согласно которому судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, за исключением случаев, когда истцом выступает микрофинансовая организация и (или) профессиональная коллекторская организация", - сказано в пояснительной записке. Согласно действующему законодательству, предусмотрена возможность ускоренного судебного производства посредством получения судебного приказа, который также является и исполнительным документом. В тексте законопроекта отмечается, что на практике часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, которые, в свою очередь, в дальнейшем осуществляют принудительное взыскание. Авторы инициативы подчеркивают, что профессиональные взыскатели не отличаются "добросовестностью в своем поведении", что видно из многочисленных жалоб граждан, размещенных на открытых интернет-ресурсах. "Основная особенность заключается в том, что рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон. Соответственно, ответчик узнает о наличии исполнительного документа в отношении него уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания", - сказано в документе. Как рассказал Нилов РИА Новости, ЛДПР выступает за полный запрет коллекторской деятельности в России. По его словам, законопроект направлен на поэтапное ограничение этой деятельности. "Речь идет о том, чтобы запретить взыскивать коллекторам просроченную задолженность в рамках судебного приказа. Это решение суда, которое появляется в упрощенном порядке. Когда коллекторов привлекают для выбивания долгов, это серьезно повышает градус социальной напряженности. Поэтому для таких ситуаций предлагаем коллекторов не допускать до этого процесса", - заключил он.
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД внесут проект об ограничении деятельности коллекторских организаций

Депутаты ЛДПР внесут проект об ограничении деятельности коллекторов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении запрета микрофинансовым и коллекторским организациям взыскивать задолженности в порядке приказного производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ.
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"Законопроектом вносится изменение, согласно которому судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, за исключением случаев, когда истцом выступает микрофинансовая организация и (или) профессиональная коллекторская организация", - сказано в пояснительной записке.
Согласно действующему законодательству, предусмотрена возможность ускоренного судебного производства посредством получения судебного приказа, который также является и исполнительным документом.
В тексте законопроекта отмечается, что на практике часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, которые, в свою очередь, в дальнейшем осуществляют принудительное взыскание. Авторы инициативы подчеркивают, что профессиональные взыскатели не отличаются "добросовестностью в своем поведении", что видно из многочисленных жалоб граждан, размещенных на открытых интернет-ресурсах.
"Основная особенность заключается в том, что рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон. Соответственно, ответчик узнает о наличии исполнительного документа в отношении него уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания", - сказано в документе.
Как рассказал Нилов РИА Новости, ЛДПР выступает за полный запрет коллекторской деятельности в России. По его словам, законопроект направлен на поэтапное ограничение этой деятельности.
"Речь идет о том, чтобы запретить взыскивать коллекторам просроченную задолженность в рамках судебного приказа. Это решение суда, которое появляется в упрощенном порядке. Когда коллекторов привлекают для выбивания долгов, это серьезно повышает градус социальной напряженности. Поэтому для таких ситуаций предлагаем коллекторов не допускать до этого процесса", - заключил он.
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ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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