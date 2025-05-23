Глава ПМР высказался о заморозке переговоров Тирасполя и Кишинева
Красносельский: заморозка переговоров Тирасполя и Кишинева искусственна
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Заморозка переговоров Тирасполя и Кишинева искусственна, есть желание некоторых политиков не допустить созыва формата "5+2", заявил РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Сейчас все говорят о том, что идут боевые действия в Украине и не можем мы в этих условиях формат "5+2" собрать. Но это неправда… Считаю, всё это искусственные отговорки. Есть желание определённой группы политиков не допустить созыва формата "5+2". Я это вижу. Естественно, мы выступаем за продолжение данного формата, за продолжение переговорного процесса", - сказал Красносельский.
Лидер ПМР обратил внимание на то, что в Приднестровье работает Объединенная контрольная комиссия (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре, где за одним столом сидят представители Украины, России, Молдавии, Приднестровья и ОБСЕ.
"Вообще, если мы думаем об урегулировании, а не о заморозке данного конфликта, переговорный процесс необходим. Но молдавская сторона исключает такую возможность. Хотя Российская Федерация, ОБСЕ – за продолжение переговорного процесса в данном формате", - отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.