https://ria.ru/20250523/germaniya-2018772821.html

Полиция Гамбурга заявила о задержании нападавшего на вокзале

Полиция Гамбурга заявила о задержании нападавшего на вокзале - РИА Новости, 23.05.2025

Полиция Гамбурга заявила о задержании нападавшего на вокзале

Полиция немецкого Гамбурга официально подтвердила факт нападения с ножом на центральном вокзале города и заявила о задержании подозреваемого. РИА Новости, 23.05.2025

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция немецкого Гамбурга официально подтвердила факт нападения с ножом на центральном вокзале города и заявила о задержании подозреваемого.Ранее издание Bild сообщило о восьмерых пострадавших, а также о задержании женщины. В свою очередь, телеканал NDR сообщил о 12 пострадавших, включая трех, получивших опасные для жизни ранения."По предварительным данным, на главном вокзале человек ранил ножом нескольких человек. Подозреваемый был задержан оперативниками", - говорится в заявлении полиции в социальной сети Х.

https://ria.ru/20250523/germaniya-2018706959.html

гамбург (город)

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гамбург (город), в мире, bild, германия