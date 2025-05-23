https://ria.ru/20250523/germaniya-2018771530.html

Количество пострадавших от нападения в Гамбурге увеличилось до 12 человек

Количество пострадавших от нападения в Гамбурге увеличилось до 12 человек - РИА Новости, 23.05.2025

Количество пострадавших от нападения в Гамбурге увеличилось до 12 человек

Количество пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале Гамбурга выросло до 12, жизни троих жертв в опасности, сообщил телеканал NDR. РИА Новости, 23.05.2025

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество пострадавших в результате нападения с ножом на центральном вокзале Гамбурга выросло до 12, жизни троих жертв в опасности, сообщил телеканал NDR.Ранее издание Bild сообщило о восьми пострадавших, а также о задержании женщины. В свою очередь, полиция города пока лишь подтвердила факт проведения крупной операции на вокзале."По данным представителя пожарной службы, три человека получили опасные для жизни ранения, три человека получили серьезные ранения и шесть человек получили легкие ранения", - передает NDR.

https://ria.ru/20250523/germaniya-2018706959.html

гамбург (город)

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гамбург (город), в мире, bild, германия