https://ria.ru/20250523/genprokuror-2018585872.html

Краснов направил в суд иск о запрете движения "АллатРа"*

Краснов направил в суд иск о запрете движения "АллатРа"* - РИА Новости, 23.05.2025

Краснов направил в суд иск о запрете движения "АллатРа"*

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России украинской организации Международное общественное... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:34:00+03:00

2025-05-23T09:34:00+03:00

2025-05-23T10:07:00+03:00

россия

игорь краснов

украина

москва

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России украинской организации Международное общественное движение "АллатРа"*, следует из сообщения на сайте министерства юстиции РФ. "Минюст России информирует, что административное дело… по исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании общественного союза "Международное общественное движение "АЛЛАТРА"* (Громадська Спiлка "Мiжнародный Громадський Рух "АЛЛАТРА"*) (иные используемые наименования: Международное общественное движение "АЛЛАТРА"*, МОД "АЛЛАТРА"*, "АллатРа"*) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что судебное разбирательство по иску назначено на 9 июня в Верховном суде РФ. Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "АллатРа"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. Тогда же движение внесли в соответствующий реестр.В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки "АллатРа"* действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской и Ростовской областях.В ноябре 2024 года РИА Новости со ссылкой на материалы, которые были в распоряжении агентства, сообщало, что за почти два года на счета российских лидеров "АллатРа"* деньги отправили более 500 человек, средства затем перенаправлены через Турцию, Узбекистан и Азербайджан на Украину.Как следовало из материалов, для сокрытия политического характера деятельности "АллатРа"* проводит акции под эгидой организации "Созидательное общество". Кроме того, активистам секты внедряются установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества.* Признана нежелательной организацией на территории РФ

https://ria.ru/20250512/delo-2016571008.html

https://ria.ru/20250123/sud-1995153217.html

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россия, игорь краснов, украина, москва