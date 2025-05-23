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Володин обратился к Зеленскому с призывом - РИА Новости, 24.05.2025
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22:51 23.05.2025 (обновлено: 02:30 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/gd-2018786588.html
Володин обратился к Зеленскому с призывом
Володин обратился к Зеленскому с призывом - РИА Новости, 24.05.2025
Володин обратился к Зеленскому с призывом
ВС России ведут наступление, Владимиру Зеленскому и его западным кураторам надо это осознать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T22:51:00+03:00
2025-05-24T02:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВС России ведут наступление, Владимиру Зеленскому и его западным кураторам надо это осознать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Наступление, отметил спикер нижней палаты, "идет по всей линии фронта".&quot;Зеленскому и его покровителям из европейской &quot;партии войны&quot; надо это осознать&quot;, — сказал Володин.Спикер ГД также призвал Запад и Киев осознать, что попытки еврочиновников и их "марионеток в Киеве" попытаться сорвать возобновившиеся при содействии США мирные переговоры не останутся без ответа, "Они (Власти ЕС и киевский режим — Прим. ред.) ведут мир к войне. Парламентам, в первую очередь европейских государств, необходимо понимать это и дать жесткую оценку их действиям", - сказал Володин. По его словам, атаки Киева на мирные города России с помощью беспилотников и ракет, поставляемых Западом, являются террористическими актами, от которых страдают и гибнут люди. "Всё это подтверждает необходимость устранения первопричин конфликта, - отметил председатель Госдумы.
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в мире, киев, европа, сша, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Киев, Европа, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин обратился к Зеленскому с призывом

Володин: Зеленский и ЕС должны осознать, что ВС России наступают по всему фронту

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВС России ведут наступление, Владимиру Зеленскому и его западным кураторам надо это осознать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Наступление, отметил спикер нижней палаты, "идет по всей линии фронта".
«

"Зеленскому и его покровителям из европейской "партии войны" надо это осознать", — сказал Володин.

Спикер ГД также призвал Запад и Киев осознать, что попытки еврочиновников и их "марионеток в Киеве" попытаться сорвать возобновившиеся при содействии США мирные переговоры не останутся без ответа,
"Они (Власти ЕС и киевский режим — Прим. ред.) ведут мир к войне. Парламентам, в первую очередь европейских государств, необходимо понимать это и дать жесткую оценку их действиям", - сказал Володин.
По его словам, атаки Киева на мирные города России с помощью беспилотников и ракет, поставляемых Западом, являются террористическими актами, от которых страдают и гибнут люди.
"Всё это подтверждает необходимость устранения первопричин конфликта, - отметил председатель Госдумы.
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В миреКиевЕвропаСШАВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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