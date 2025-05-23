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Володин обратился к Зеленскому с призывом

Володин обратился к Зеленскому с призывом - РИА Новости, 24.05.2025

Володин обратился к Зеленскому с призывом

ВС России ведут наступление, Владимиру Зеленскому и его западным кураторам надо это осознать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T22:51:00+03:00

2025-05-23T22:51:00+03:00

2025-05-24T02:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ВС России ведут наступление, Владимиру Зеленскому и его западным кураторам надо это осознать, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Наступление, отметил спикер нижней палаты, "идет по всей линии фронта"."Зеленскому и его покровителям из европейской "партии войны" надо это осознать", — сказал Володин.Спикер ГД также призвал Запад и Киев осознать, что попытки еврочиновников и их "марионеток в Киеве" попытаться сорвать возобновившиеся при содействии США мирные переговоры не останутся без ответа, "Они (Власти ЕС и киевский режим — Прим. ред.) ведут мир к войне. Парламентам, в первую очередь европейских государств, необходимо понимать это и дать жесткую оценку их действиям", - сказал Володин. По его словам, атаки Киева на мирные города России с помощью беспилотников и ракет, поставляемых Западом, являются террористическими актами, от которых страдают и гибнут люди. "Всё это подтверждает необходимость устранения первопричин конфликта, - отметил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250416/matvienko-2011536527.html

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в мире, киев, европа, сша, вячеслав володин, госдума рф