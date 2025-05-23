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Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:18 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/gazon-2018716132.html
Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье
Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025
Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье
Свыше 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье с начала мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:18:00+03:00
2025-05-23T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Свыше 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье с начала мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В ведомстве подчеркнули, что на территории муниципальных и городских округов региона ежегодно в середине мая коммунальные службы косят траву во дворах и на общественных территориях. На вооружении специалистов — ручные триммеры, газонокосилки, малая механизированная техника. Например, в городском округе Ступино в работе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Данная техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зеленые зоны. Все работы проводятся в соответствии с утвержденными правилами благоустройства региона.
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московская область (подмосковье), ступино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино
Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье

Свыше 30 тысяч общественных и дворовых зон покосили в Подмосковье с начала мая

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБлагоустройство территории
Благоустройство территории - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Благоустройство территории
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Свыше 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье с начала мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что на территории муниципальных и городских округов региона ежегодно в середине мая коммунальные службы косят траву во дворах и на общественных территориях.
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На вооружении специалистов — ручные триммеры, газонокосилки, малая механизированная техника.
Например, в городском округе Ступино в работе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Данная техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зеленые зоны.
Все работы проводятся в соответствии с утвержденными правилами благоустройства региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ступино
 
 
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