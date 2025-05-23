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Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье
Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025
Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье
Свыше 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье с начала мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:18:00+03:00
2025-05-23T16:18:00+03:00
2025-05-23T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Свыше 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье с начала мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В ведомстве подчеркнули, что на территории муниципальных и городских округов региона ежегодно в середине мая коммунальные службы косят траву во дворах и на общественных территориях. На вооружении специалистов — ручные триммеры, газонокосилки, малая механизированная техника. Например, в городском округе Ступино в работе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Данная техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зеленые зоны. Все работы проводятся в соответствии с утвержденными правилами благоустройства региона.
https://ria.ru/20250523/podmoskove-2018713622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ступино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино
Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье
Свыше 30 тысяч общественных и дворовых зон покосили в Подмосковье с начала мая
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Свыше 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье с начала мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что на территории муниципальных и городских округов региона ежегодно в середине мая коммунальные службы косят траву во дворах и на общественных территориях.
На вооружении специалистов — ручные триммеры, газонокосилки, малая механизированная техника.
Например, в городском округе Ступино
в работе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Данная техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зеленые зоны.
Все работы проводятся в соответствии с утвержденными правилами благоустройства региона.