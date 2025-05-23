https://ria.ru/20250523/gazon-2018716132.html

Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье

Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2025

Более 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье

Свыше 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье с начала мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:18:00+03:00

2025-05-23T16:18:00+03:00

2025-05-23T16:18:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ступино

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Свыше 30 тысяч общественных и дворовых территорий покосили в Подмосковье с начала мая, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В ведомстве подчеркнули, что на территории муниципальных и городских округов региона ежегодно в середине мая коммунальные службы косят траву во дворах и на общественных территориях. На вооружении специалистов — ручные триммеры, газонокосилки, малая механизированная техника. Например, в городском округе Ступино в работе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Данная техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зеленые зоны. Все работы проводятся в соответствии с утвержденными правилами благоустройства региона.

https://ria.ru/20250523/podmoskove-2018713622.html

московская область (подмосковье)

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ступино