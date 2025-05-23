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"Покидают поле боя": в США заявили о крахе фронта на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
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05:15 23.05.2025 (обновлено: 10:58 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/front-2018571676.html
"Покидают поле боя": в США заявили о крахе фронта на Украине
"Покидают поле боя": в США заявили о крахе фронта на Украине - РИА Новости, 23.05.2025
"Покидают поле боя": в США заявили о крахе фронта на Украине
Ситуация в ВСУ демонстрирует скорый крах украинской армии, такое мнение высказал отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:15:00+03:00
2025-05-23T10:58:00+03:00
в мире
украина
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ситуация в ВСУ демонстрирует скорый крах украинской армии, такое мнение высказал отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Отставки командующих подразделениями — это только вершина айсберга. Там до сих пор большие проблемы с тем, что отряды покидают поле боя. Они продолжают убегать и надеяться, что их не загребут на улице", — предупредил он.По словам эксперта, всем должно быть очевидно, что Украина не в состоянии диктовать какие-либо условия ни на поле боя, ни за столом переговоров. Европейским лидерам не стоит по глупости рассчитывать на то, что им удастся своими пустыми обвинениями заставить Владимира Путина пойти на их условия, пояснил отставной подполковник."Украинская армия трещит по швам. Любой может угадать, когда случится большой разлом", — резюмировал Дэвис.Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов" командования. По его словам, оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям, а страх перед некомпетентным командованием приводит только к провалам.Боевик также выразил желание пообщаться с журналистами после увольнения.
https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018540801.html
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018569041.html
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в мире, украина, дэниел дэвис, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины
"Покидают поле боя": в США заявили о крахе фронта на Украине

Подполковник Дэвис: состояние ВСУ намного хуже, чем может показаться

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ситуация в ВСУ демонстрирует скорый крах украинской армии, такое мнение высказал отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Отставки командующих подразделениями — это только вершина айсберга. Там до сих пор большие проблемы с тем, что отряды покидают поле боя. Они продолжают убегать и надеяться, что их не загребут на улице", — предупредил он.
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По словам эксперта, всем должно быть очевидно, что Украина не в состоянии диктовать какие-либо условия ни на поле боя, ни за столом переговоров. Европейским лидерам не стоит по глупости рассчитывать на то, что им удастся своими пустыми обвинениями заставить Владимира Путина пойти на их условия, пояснил отставной подполковник.
«
"Украинская армия трещит по швам. Любой может угадать, когда случится большой разлом", — резюмировал Дэвис.
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Боевик также выразил желание пообщаться с журналистами после увольнения.
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В миреУкраинаДэниел ДэвисВооруженные силы Украины
 
 
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