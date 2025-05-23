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"Это унизительно!" Во Франции высмеяли угрозы G7 в адрес России
"Это унизительно!" Во Франции высмеяли угрозы G7 в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025
"Это унизительно!" Во Франции высмеяли угрозы G7 в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли заявление министров финансов G7 об усилении давления на Россию. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:52:00+03:00
2025-05-23T18:52:00+03:00
2025-05-23T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли заявление министров финансов G7 об усилении давления на Россию."На Западе никак не поймут, что уже проиграли в этом конфликте. Поэтому они ставят себя не только в унизительную, но вдобавок ко всему еще и в смешную ситуацию. То есть им все время нужно добавки", — написал один из пользователей.Комментаторы также отметили, что усиление давления на Россию вредит самим европейцам."Вообще, каждый раз, когда мы вводим санкции против России, мы делаем беднее только самих себя…", — заявил читатель.Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html
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в мире, россия, франция, владимир путин, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, G7, Санкции в отношении России