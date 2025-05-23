Рейтинг@Mail.ru
"Это унизительно!" Во Франции высмеяли угрозы G7 в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/frantsiya-2018760281.html
"Это унизительно!" Во Франции высмеяли угрозы G7 в адрес России
"Это унизительно!" Во Франции высмеяли угрозы G7 в адрес России - РИА Новости, 23.05.2025
"Это унизительно!" Во Франции высмеяли угрозы G7 в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли заявление министров финансов G7 об усилении давления на Россию. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T18:52:00+03:00
2025-05-23T18:52:00+03:00
в мире
россия
франция
владимир путин
g7
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли заявление министров финансов G7 об усилении давления на Россию."На Западе никак не поймут, что уже проиграли в этом конфликте. Поэтому они ставят себя не только в унизительную, но вдобавок ко всему еще и в смешную ситуацию. То есть им все время нужно добавки", — написал один из пользователей.Комментаторы также отметили, что усиление давления на Россию вредит самим европейцам."Вообще, каждый раз, когда мы вводим санкции против России, мы делаем беднее только самих себя…", — заявил читатель.Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018730758.html
https://ria.ru/20250523/evropa-2018693638.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, владимир путин, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, G7, Санкции в отношении России

"Это унизительно!" Во Франции высмеяли угрозы G7 в адрес России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли заявление министров финансов G7 об усилении давления на Россию.
"На Западе никак не поймут, что уже проиграли в этом конфликте. Поэтому они ставят себя не только в унизительную, но вдобавок ко всему еще и в смешную ситуацию. То есть им все время нужно добавки", — написал один из пользователей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Близка к катастрофе": во Франции ужаснулись положению Украины
Вчера, 17:09
Комментаторы также отметили, что усиление давления на Россию вредит самим европейцам.
"Вообще, каждый раз, когда мы вводим санкции против России, мы делаем беднее только самих себя…", — заявил читатель.
Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы"
Вчера, 15:20
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияФранцияВладимир ПутинG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала