Рейтинг@Mail.ru
Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/flot-2018578527.html
Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин
Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин - РИА Новости, 23.05.2025
Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин
Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:05:00+03:00
2025-05-23T08:05:00+03:00
в мире
украина
черное море
киев
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141714/92/1417149253_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_2d33b4b22530b579a263816f797c5bb4.jpg
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости."Британия занималась этим всегда, еще задолго до начала СВО. Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу", - заявил Келин в ответ на вопрос о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Киева.В 2021 году Великобритания предложила построить для Украины партию из восьми ракетных катеров. В том же году в Киеве заявили о намерениях строительства военно-морских баз вблизи Очакова и Бердянска на Черном и Азовском морях. Перед этим Британия заключила соглашение о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота. В 2023 году в Великобритании заявили о планах по передаче Украине 23 военных катеров для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг". В 2024 году Великобритания передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота."После начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами, помогал создавать флотилии безэкипажных катеров. И тот факт, что британских специалистов привлекали к планированию операций на Черном море украинскими силами, разошелся широко, в том числе в британской прессе. Кроме того, эта область сотрудничества обозначена как перспективная в известной бумаге о некоем столетнем партнерстве Британии и Украины", - подчеркнул Келин.
https://ria.ru/20250509/rossija-2015908523.html
https://ria.ru/20250517/erdogan-2017557031.html
украина
черное море
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141714/92/1417149253_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_0101233bf688d785674407b874b57e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черное море, киев, андрей келин
В мире, Украина, Черное море, Киев, Андрей Келин
Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин

Келин: Британия пытается сковать российский флот на Черном море, помогая Украине

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.
"Британия занималась этим всегда, еще задолго до начала СВО. Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу", - заявил Келин в ответ на вопрос о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Киева.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН
9 мая, 06:21
В 2021 году Великобритания предложила построить для Украины партию из восьми ракетных катеров. В том же году в Киеве заявили о намерениях строительства военно-морских баз вблизи Очакова и Бердянска на Черном и Азовском морях. Перед этим Британия заключила соглашение о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота. В 2023 году в Великобритании заявили о планах по передаче Украине 23 военных катеров для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг". В 2024 году Великобритания передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота.
"После начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами, помогал создавать флотилии безэкипажных катеров. И тот факт, что британских специалистов привлекали к планированию операций на Черном море украинскими силами, разошелся широко, в том числе в британской прессе. Кроме того, эта область сотрудничества обозначена как перспективная в известной бумаге о некоем столетнем партнерстве Британии и Украины", - подчеркнул Келин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Эрдоган рассказал об обнаружении газового месторождения в Черном море
17 мая, 14:25
 
В миреУкраинаЧерное мореКиевАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала