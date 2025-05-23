https://ria.ru/20250523/flot-2018578527.html

Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин

Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин - РИА Новости, 23.05.2025

Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин

Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:05:00+03:00

2025-05-23T08:05:00+03:00

2025-05-23T08:05:00+03:00

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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости."Британия занималась этим всегда, еще задолго до начала СВО. Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу", - заявил Келин в ответ на вопрос о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Киева.В 2021 году Великобритания предложила построить для Украины партию из восьми ракетных катеров. В том же году в Киеве заявили о намерениях строительства военно-морских баз вблизи Очакова и Бердянска на Черном и Азовском морях. Перед этим Британия заключила соглашение о предоставлении Украине кредита в 1,7 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов) на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота. В 2023 году в Великобритании заявили о планах по передаче Украине 23 военных катеров для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг". В 2024 году Великобритания передала Украине два минных тральщика Королевского военно-морского флота."После начала СВО Лондон продолжал снабжать Киев противокорабельными ракетами, помогал создавать флотилии безэкипажных катеров. И тот факт, что британских специалистов привлекали к планированию операций на Черном море украинскими силами, разошелся широко, в том числе в британской прессе. Кроме того, эта область сотрудничества обозначена как перспективная в известной бумаге о некоем столетнем партнерстве Британии и Украины", - подчеркнул Келин.

https://ria.ru/20250509/rossija-2015908523.html

https://ria.ru/20250517/erdogan-2017557031.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, черное море, киев, андрей келин