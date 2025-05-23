https://ria.ru/20250523/finljandija-2018605049.html

В Финляндии начались военные учения вблизи российских границ

В Финляндии начались военные учения вблизи российских границ - РИА Новости, 24.05.2025

В Финляндии начались военные учения вблизи российских границ

В Финляндии недалеко от российских границ начались сухопутные учения с участием пяти тысяч военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T11:03:00+03:00

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2025-05-24T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Финляндии недалеко от российских границ начались сухопутные учения с участием пяти тысяч военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США. Как ранее сообщали сухопутные силы республики, учения Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады пройдут в Кюменлааксо с 23 мая по 1 июня. Этот регион располагается на юге Финляндии и граничит с Россией. По данным сухопутных сил, в учениях задействуют более пяти тысяч солдат, включая военных из Великобритании и США, а также около 700 единиц техники. В маневрах также примет участие подразделение боевых вертолетов британских сухопутных сил. Ранее на этой неделе в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25 с участием 3,5 тысячи военнослужащих, которые проходят также вблизи российских границ. ВМС Финляндии, в свою очередь, приступили к проведению маневров Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023-го наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финскую территорию впервые задействовали в крупных учениях альянса.В марте 2024 года президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250306/finljandija-2003359336.html

https://ria.ru/20250517/ukraina-2017581997.html

https://ria.ru/20250303/finljandija-2002637243.html

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россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире