https://ria.ru/20250523/evropa-2018693638.html

"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы"

"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 23.05.2025

"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы"

Европа готовится к войне с Россией, выделяя деньги на вооружение, однако технику обслуживать некому, пишет колумнист чешского издания Seznam zprávy Матоуш... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:20:00+03:00

2025-05-23T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Европа готовится к войне с Россией, выделяя деньги на вооружение, однако технику обслуживать некому, пишет колумнист чешского издания Seznam zprávy Матоуш Лазневский."Людей нет. <...> Одна большая и трудно преодолимая проблема объединяет всю Европу — демография", — пишет он.Автор материала напомнил о словах начальника Генерального штаба Великобритании генерала Патрика Сандерса, который еще в 2024 году назвал британцев "предвоенным поколением" и призвал подготовиться к конфликту с Россией посредством увеличения численности вооруженных сил. "Государства пробуют разные методы, чтобы привлечь на службу в армию новых людей или удержать старых. Один из вариантов — расширение роли женщин. <…> Третий вариант — сделать армии еще более "старыми", то есть поднять верхнюю границу призыва для солдат и резервистов", — говорится в материале.Журналист отметил, что европейские оборонные расходы в 2024 году выросли до 693 миллиардов долларов, что является рекордной суммой с конца холодной войны.В начале весны Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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