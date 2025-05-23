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"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 23.05.2025
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15:20 23.05.2025 (обновлено: 15:37 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/evropa-2018693638.html
"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы"
"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 23.05.2025
"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы"
Европа готовится к войне с Россией, выделяя деньги на вооружение, однако технику обслуживать некому, пишет колумнист чешского издания Seznam zprávy Матоуш... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:20:00+03:00
2025-05-23T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Европа готовится к войне с Россией, выделяя деньги на вооружение, однако технику обслуживать некому, пишет колумнист чешского издания Seznam zprávy Матоуш Лазневский."Людей нет. &lt;...&gt; Одна большая и трудно преодолимая проблема объединяет всю Европу — демография", — пишет он.Автор материала напомнил о словах начальника Генерального штаба Великобритании генерала Патрика Сандерса, который еще в 2024 году назвал британцев "предвоенным поколением" и призвал подготовиться к конфликту с Россией посредством увеличения численности вооруженных сил. "Государства пробуют разные методы, чтобы привлечь на службу в армию новых людей или удержать старых. Один из вариантов — расширение роли женщин. &lt;…&gt; Третий вариант — сделать армии еще более "старыми", то есть поднять верхнюю границу призыва для солдат и резервистов", — говорится в материале.Журналист отметил, что европейские оборонные расходы в 2024 году выросли до 693 миллиардов долларов, что является рекордной суммой с конца холодной войны.В начале весны Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250523/zapad-2018311563.html
https://ria.ru/20250523/provokatsiya-2018563400.html
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в мире, россия, европа, москва, нато, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Москва, НАТО, Евросоюз
"Людей нет": на Западе раскрыли проблему Европы из-за "российской угрозы"

SZ: у Европы нет живой силы для ведения современной войны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Европа готовится к войне с Россией, выделяя деньги на вооружение, однако технику обслуживать некому, пишет колумнист чешского издания Seznam zprávy Матоуш Лазневский.
"Людей нет. <...> Одна большая и трудно преодолимая проблема объединяет всю Европу — демография", — пишет он.
Автор материала напомнил о словах начальника Генерального штаба Великобритании генерала Патрика Сандерса, который еще в 2024 году назвал британцев "предвоенным поколением" и призвал подготовиться к конфликту с Россией посредством увеличения численности вооруженных сил.
"Государства пробуют разные методы, чтобы привлечь на службу в армию новых людей или удержать старых. Один из вариантов — расширение роли женщин. <…> Третий вариант — сделать армии еще более "старыми", то есть поднять верхнюю границу призыва для солдат и резервистов", — говорится в материале.
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Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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