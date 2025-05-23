Европейцы и канадцы отменяют поездки в США из-за политики Трампа
Tourism Economics: европейцы и канадцы меньше ездят в США из-за политики Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейцы и канадцы отказываются от летних путешествий в США из-за политики нынешнего американского президента Дональда Трампа и сильного доллара, в результате Штаты могут недополучить 8,5 миллиарда долларов расходов туристов, следует из сообщения аналитической компании Tourism Economics.
Аналитики прогнозируют, что в целом в текущем году количество иностранных туристов, которые посетят США, сократится на 8,7%, при этом основной отток покажут канадцы (-20,2%) и мексиканцы (-7,6%). Количество туристов из других стран снизится не так значительно - на 2,6%.
Уже в первые два весенних месяца сократилось количество путешественников из африканских стран (-6,9%), азиатских (-2,8%) и западноевропейских (-1,8%). При этом растет число въезжающих с Ближнего Востока (+6,7%), Восточной Европы (+2,6%) и Центральной Америки (+1,5%).
Летом же ситуация продолжит усугубляться: на конец апреля количество бронирований авиабилетов в США на ближайшие три месяца сократилось в годовом выражении на 10,8%. Слабый спрос особенно очевиден в бронировании авиабилетов канадцами - они на треть отстают от прошлогоднего уровня. Бронирования европейских путешественников на 10,4% ниже, чем в прошлом году.
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"Факторами, способствующими негативным настроениям, являются позиция администрации Трампа и политические заявления, такие как введение пошлин в отношении давних торговых партнеров, а также освещение в СМИ инцидентов, связанных с безопасностью границ, и национальные рекомендации по поездкам", - считают аналитики.
В результате это может привести к тому, что расходы иностранных туристов в США сократятся в текущем году на 8,5 миллиарда долларов, или на 4,7% по сравнению с прошлым годом, резюмирует Tourism Economics.