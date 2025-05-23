https://ria.ru/20250523/es-2018715381.html

ЕС будет обсуждать новые санкции против России

ЕС будет обсуждать новые санкции против России - РИА Новости, 23.05.2025

ЕС будет обсуждать новые санкции против России

Европейский союз обсуждает новые санкции против России, в том числе рассматривает вероятность снижения потолка цен на российскую нефть, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:13:00+03:00

2025-05-23T16:13:00+03:00

2025-05-23T16:35:00+03:00

россия

цены на нефть

индия

москва

владимир путин

мид германии

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Европейский союз обсуждает новые санкции против России, в том числе рассматривает вероятность снижения потолка цен на российскую нефть, заявил в пятницу глава МИД Германии Йоханн Вадефуль."Сейчас мы в Европейском союзе обсуждаем с нашими партнерами дальнейшие санкции против России, при этом мы уделяем особое внимание энергетике, где будем думать о снижении потолка цен на (российскую - ред.) нефть", - сказал Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, ее трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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