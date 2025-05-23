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Совет ЕС во вторник обсудит возможное лишение Венгрии права голоса
Совет ЕС во вторник обсудит возможное лишение Венгрии права голоса - РИА Новости, 23.05.2025
Совет ЕС во вторник обсудит возможное лишение Венгрии права голоса
Совет ЕС 27 мая проведет слушание по вопросу, лишать ли Венгрию права голоса согласно статье семь Договора о Европейском союзе, указано в опубликованной на... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:25:00+03:00
2025-05-23T05:25:00+03:00
2025-05-23T08:35:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Совет ЕС 27 мая проведет слушание по вопросу, лишать ли Венгрию права голоса согласно статье семь Договора о Европейском союзе, указано в опубликованной на сайте ведомства запланированной повестке дня."Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи семь", — сказано в документе.Статья семь Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем. Среди возможных мер — лишение права голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья семь может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права". В январе 2024 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия готова задействовать механизм о приостановке прав Венгрии в ЕС, если страны сообщества согласуют такую инициативу.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно отмечал, что в Брюсселе разрушают демократию, пытаясь игнорировать волю венгерского народа в вопросах, требующих единогласия среди стран ЕС, таких как прием Украины в сообщество, но Будапешт не позволит этого.
https://ria.ru/20250516/vengrija-2017495537.html
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в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан, дидье рейндерс, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Дидье Рейндерс, Еврокомиссия, Евросоюз
Совет ЕС во вторник обсудит возможное лишение Венгрии права голоса
Совет ЕС 27 мая обсудит возможное лишение Венгрии права голоса