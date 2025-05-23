https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html

В Ельце после падения беспилотника госпитализировали девять человек

В Ельце после падения беспилотника госпитализировали девять человек - РИА Новости, 23.05.2025

В Ельце после падения беспилотника госпитализировали девять человек

Девять пострадавших при налете украинских беспилотников на Елец находятся в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:40:00+03:00

2025-05-23T09:40:00+03:00

2025-05-23T10:28:00+03:00

елец

происшествия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Девять пострадавших при налете украинских беспилотников на Елец находятся в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава."На стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате атаки БПЛА украинских националистов на жилой дом в Ельце. Все пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", — рассказали в ведомстве.Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось о восьми пострадавших.По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, ночью над Ельцом сбили несколько дронов. Обломки упали в промзоне, где из-за этого начался пожар, а также на жилой дом. В доме повреждены 30 квартир, требуется восстановление крыши и окон. Жильцов оперативно эвакуировали. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.

https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018558988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

елец, происшествия