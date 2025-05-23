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В Ельце после падения беспилотника госпитализировали девять человек - РИА Новости, 23.05.2025
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09:40 23.05.2025 (обновлено: 10:28 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html
В Ельце после падения беспилотника госпитализировали девять человек
В Ельце после падения беспилотника госпитализировали девять человек - РИА Новости, 23.05.2025
В Ельце после падения беспилотника госпитализировали девять человек
Девять пострадавших при налете украинских беспилотников на Елец находятся в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:40:00+03:00
2025-05-23T10:28:00+03:00
елец
происшествия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Девять пострадавших при налете украинских беспилотников на Елец находятся в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.&quot;На стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате атаки БПЛА украинских националистов на жилой дом в Ельце. Все пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме&quot;, — рассказали в ведомстве.Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось о восьми пострадавших.По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, ночью над Ельцом сбили несколько дронов. Обломки упали в промзоне, где из-за этого начался пожар, а также на жилой дом. В доме повреждены 30 квартир, требуется восстановление крыши и окон. Жильцов оперативно эвакуировали. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.
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елец, происшествия
Елец, Происшествия
В Ельце после падения беспилотника госпитализировали девять человек

Девять пострадавших при падении БПЛА на дом в Ельце остаются в больницах

© Фото : Игорь Артамонов/TelegramПоследствия падения БПЛА на жилой дом в Ельце
Последствия падения БПЛА на жилой дом в Ельце - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Игорь Артамонов/Telegram
Последствия падения БПЛА на жилой дом в Ельце
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Девять пострадавших при налете украинских беспилотников на Елец находятся в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.
«

"На стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате атаки БПЛА украинских националистов на жилой дом в Ельце. Все пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", — рассказали в ведомстве.

Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, ночью над Ельцом сбили несколько дронов. Обломки упали в промзоне, где из-за этого начался пожар, а также на жилой дом. В доме повреждены 30 квартир, требуется восстановление крыши и окон. Жильцов оперативно эвакуировали. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.
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