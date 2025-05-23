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Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:39 23.05.2025 (обновлено: 10:26 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/elets-2018568380.html
Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек
Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.05.2025
Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:39:00+03:00
2025-05-23T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.&quot;В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь&quot;, — написал онОбломки БПЛА, уточнил Артамонов, упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.Губернатор предупредил, что над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны. Как отмечалось, 22 беспилотника были сбиты над Московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Кроме того, шесть дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250523/provokatsiya-2018563400.html
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018563155.html
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елец, происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Елец, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек

Артамонов: из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек

© Липецкая область/TelegramПоследствия падения БПЛА в промышленной зоне Ельца Липецкой области
Последствия падения БПЛА в промышленной зоне Ельца Липецкой области - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Липецкая область/Telegram
Последствия падения БПЛА в промышленной зоне Ельца Липецкой области
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
«

"В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он

Обломки БПЛА, уточнил Артамонов, упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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Губернатор предупредил, что над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны. Как отмечалось, 22 беспилотника были сбиты над Московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Кроме того, шесть дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один над Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеЕлецПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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