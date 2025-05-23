https://ria.ru/20250523/elets-2018568380.html

Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек

Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.05.2025

Из-за падения БПЛА в промзоне Ельца пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:39:00+03:00

2025-05-23T03:39:00+03:00

2025-05-23T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

елец

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за падения БПЛА и последовавшего за ним пожара в промышленной зоне Ельца Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов."В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали восемь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал онОбломки БПЛА, уточнил Артамонов, упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.Губернатор предупредил, что над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Он призвал оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА ВСУ над территорией страны. Как отмечалось, 22 беспилотника были сбиты над Московским регионом, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской, 13 — над Тульской. Кроме того, шесть дронов были нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской и один над Белгородской.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250523/provokatsiya-2018563400.html

https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018563155.html

елец

липецкая область

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елец, происшествия, липецкая область, игорь артамонов