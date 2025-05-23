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Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно
Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно - РИА Новости, 23.05.2025
Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно
Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно, сбои и нарушения в процессе экзамена не зафиксированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:23:00+03:00
2025-05-23T17:23:00+03:00
2025-05-23T17:30:00+03:00
общество
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единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно, сбои и нарушения в процессе экзамена не зафиксированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "Сегодня в Москве стартовал Единый государственный экзамен - более 21 тысячи участников сдали литературу, историю и химию. Мероприятие прошло в штатном режиме, сбои и нарушения в процессе проведения экзамена не зафиксированы", - рассказали в пресс-службе.
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общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно
Депобразование Москвы: первый день сдачи ЕГЭ прошел штатно, сбоев не было