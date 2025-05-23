https://ria.ru/20250523/ege-2018734265.html

Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно

Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно - РИА Новости, 23.05.2025

Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно

Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно, сбои и нарушения в процессе экзамена не зафиксированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:23:00+03:00

2025-05-23T17:23:00+03:00

2025-05-23T17:30:00+03:00

общество

москва

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018735007_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_56fc4bffadfd7e78e2f422846a3e1a9b.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно, сбои и нарушения в процессе экзамена не зафиксированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "Сегодня в Москве стартовал Единый государственный экзамен - более 21 тысячи участников сдали литературу, историю и химию. Мероприятие прошло в штатном режиме, сбои и нарушения в процессе проведения экзамена не зафиксированы", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250523/ikona-2018681446.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)