https://ria.ru/20250523/ege-2018671663.html

Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ

Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2025

Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ

Рособрнадзор пока не получал жалобы от школьницы из Екатеринбурга, которой, по данным СМИ, запретили взять икону в пункт сдачи Единого государственного... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:30:00+03:00

2025-05-23T14:30:00+03:00

2025-05-23T14:30:00+03:00

общество

екатеринбург

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008964960_0:81:3039:1790_1920x0_80_0_0_fe119cacb7358219c0812de71b278bcf.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рособрнадзор пока не получал жалобы от школьницы из Екатеринбурга, которой, по данным СМИ, запретили взять икону в пункт сдачи Единого государственного экзамена, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьницу из Екатеринбурга не пустили в кабинет на сдачу ЕГЭ с иконой, девушку попросили оставить все личные вещи на входе. "Мы специально создали платформу обратной связи, в средствах массовой информации может быть многое, проверим, обращалась ли к нам с жалобой девочка о запрете проноса иконы, посмотрим, что говорит государственная экзаменационная комиссия субъекта и что происходило на самом деле в пункте проведения экзамена. Факта обращения с конкретной жалобой до сих пор не было. Мы прочитали из средств массовой информации, будем наблюдать", - сказал глава ведомства. Музаев добавил, что Рособрнадзор будет исследовать данный факт. "В порядке проведения не прописаны у нас в том числе духовные вещи. Но как нет запрета конкретного, так и нет рекомендаций, что ребята могут проносить такие вещи", - заключил он. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартует 23 мая и продлится до 4 июля.

https://ria.ru/20250521/psiholog-2018156950.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, екатеринбург, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)