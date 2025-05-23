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Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ
Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ - РИА Новости, 23.05.2025
Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ
Рособрнадзор пока не получал жалобы от школьницы из Екатеринбурга, которой, по данным СМИ, запретили взять икону в пункт сдачи Единого государственного... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:30:00+03:00
2025-05-23T14:30:00+03:00
2025-05-23T14:30:00+03:00
общество
екатеринбург
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рособрнадзор пока не получал жалобы от школьницы из Екатеринбурга, которой, по данным СМИ, запретили взять икону в пункт сдачи Единого государственного экзамена, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьницу из Екатеринбурга не пустили в кабинет на сдачу ЕГЭ с иконой, девушку попросили оставить все личные вещи на входе. "Мы специально создали платформу обратной связи, в средствах массовой информации может быть многое, проверим, обращалась ли к нам с жалобой девочка о запрете проноса иконы, посмотрим, что говорит государственная экзаменационная комиссия субъекта и что происходило на самом деле в пункте проведения экзамена. Факта обращения с конкретной жалобой до сих пор не было. Мы прочитали из средств массовой информации, будем наблюдать", - сказал глава ведомства. Музаев добавил, что Рособрнадзор будет исследовать данный факт. "В порядке проведения не прописаны у нас в том числе духовные вещи. Но как нет запрета конкретного, так и нет рекомендаций, что ребята могут проносить такие вещи", - заключил он. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартует 23 мая и продлится до 4 июля.
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общество, екатеринбург, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Екатеринбург, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор пока не получал жалобы на запрет проносить икону на ЕГЭ
Рособрнадзор не получал жалобы от девочки, которой запретили взять икону на ЕГЭ