https://ria.ru/20250523/efimov-2018532019.html

Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год

Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год - РИА Новости, 23.05.2025

Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год

Новое электродепо "Южное" в московском районе Братеево вместе с вагоноремонтным заводом образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:12:00+03:00

2025-05-23T11:12:00+03:00

2025-05-23T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Новое электродепо "Южное" в московском районе Братеево вместе с вагоноремонтным заводом образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту подвижного состава метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Электродепо "Южное" открыл 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Оно находится в районе Братеево на юге города вдоль Бесединского шоссе. Депо предназначено для стоянки, техобслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии московского метро. В нем возведены ремонтные цеха, смонтирован моечный комплекс и многорежимный колесотокарный станок."На территории площадью более 13 гектаров возвели 46 зданий и сооружений различного производственного назначения. Там функционирует 4 тысячи единиц основного и более 40 тысяч единиц вспомогательного оборудования. Для их подключения потребовалось более 1,3 тысячи километров кабельно-проводниковой продукции. Для строительства электродепо было разработано более 60 тысяч кубометров грунта, уложено свыше 50 тысяч кубометров бетона, смонтировано около 4 тысяч тонн металлоконструкций. Современное технологичное оснащение депо позволит обслуживать до 2,4 тысячи вагонов в год", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, открытие электродепо "Южное" позволит уже в конце следующего года полностью обновить подвижной состав Замоскворецкой линии.

https://ria.ru/20250521/efimov-2018113332.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы