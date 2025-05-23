Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год
Ефимов: электродепо на юге Москвы сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Новое электродепо "Южное" в московском районе Братеево вместе с вагоноремонтным заводом образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту подвижного состава метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Электродепо "Южное" открыл 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Оно находится в районе Братеево на юге города вдоль Бесединского шоссе. Депо предназначено для стоянки, техобслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии московского метро. В нем возведены ремонтные цеха, смонтирован моечный комплекс и многорежимный колесотокарный станок.
"На территории площадью более 13 гектаров возвели 46 зданий и сооружений различного производственного назначения. Там функционирует 4 тысячи единиц основного и более 40 тысяч единиц вспомогательного оборудования. Для их подключения потребовалось более 1,3 тысячи километров кабельно-проводниковой продукции. Для строительства электродепо было разработано более 60 тысяч кубометров грунта, уложено свыше 50 тысяч кубометров бетона, смонтировано около 4 тысяч тонн металлоконструкций. Современное технологичное оснащение депо позволит обслуживать до 2,4 тысячи вагонов в год", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, открытие электродепо "Южное" позволит уже в конце следующего года полностью обновить подвижной состав Замоскворецкой линии.