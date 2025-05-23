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Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год - РИА Новости, 23.05.2025
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11:12 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/efimov-2018532019.html
Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год
Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год - РИА Новости, 23.05.2025
Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год
Новое электродепо "Южное" в московском районе Братеево вместе с вагоноремонтным заводом образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:12:00+03:00
2025-05-23T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Новое электродепо "Южное" в московском районе Братеево вместе с вагоноремонтным заводом образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту подвижного состава метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Электродепо "Южное" открыл 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Оно находится в районе Братеево на юге города вдоль Бесединского шоссе. Депо предназначено для стоянки, техобслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии московского метро. В нем возведены ремонтные цеха, смонтирован моечный комплекс и многорежимный колесотокарный станок."На территории площадью более 13 гектаров возвели 46 зданий и сооружений различного производственного назначения. Там функционирует 4 тысячи единиц основного и более 40 тысяч единиц вспомогательного оборудования. Для их подключения потребовалось более 1,3 тысячи километров кабельно-проводниковой продукции. Для строительства электродепо было разработано более 60 тысяч кубометров грунта, уложено свыше 50 тысяч кубометров бетона, смонтировано около 4 тысяч тонн металлоконструкций. Современное технологичное оснащение депо позволит обслуживать до 2,4 тысячи вагонов в год", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, открытие электродепо "Южное" позволит уже в конце следующего года полностью обновить подвижной состав Замоскворецкой линии.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: электродепо "Южное" сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год

Ефимов: электродепо на юге Москвы сможет обслужить более 2 тысяч вагонов в год

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Новое электродепо "Южное" в московском районе Братеево вместе с вагоноремонтным заводом образовало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту подвижного состава метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Электродепо "Южное" открыл 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Оно находится в районе Братеево на юге города вдоль Бесединского шоссе. Депо предназначено для стоянки, техобслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии московского метро. В нем возведены ремонтные цеха, смонтирован моечный комплекс и многорежимный колесотокарный станок.
"На территории площадью более 13 гектаров возвели 46 зданий и сооружений различного производственного назначения. Там функционирует 4 тысячи единиц основного и более 40 тысяч единиц вспомогательного оборудования. Для их подключения потребовалось более 1,3 тысячи километров кабельно-проводниковой продукции. Для строительства электродепо было разработано более 60 тысяч кубометров грунта, уложено свыше 50 тысяч кубометров бетона, смонтировано около 4 тысяч тонн металлоконструкций. Современное технологичное оснащение депо позволит обслуживать до 2,4 тысячи вагонов в год", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, открытие электродепо "Южное" позволит уже в конце следующего года полностью обновить подвижной состав Замоскворецкой линии.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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