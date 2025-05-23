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Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском - РИА Новости, 23.05.2025
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09:12 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/efimov-2018529583.html
Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском
Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском - РИА Новости, 23.05.2025
Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском
Около 2,3 тысячи москвичей начали осматривать квартиры в построенном по программе реновации жилом комплексе в районе Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:12:00+03:00
2025-05-23T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Около 2,3 тысячи москвичей начали осматривать квартиры в построенном по программе реновации жилом комплексе в районе Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов."К осмотру квартир по программе реновации в самом крупном жилом комплексе района Очаково-Матвеевское поэтапно приступили около 2,3 тысячи горожан. Это жители 12 старых домов, расположенных на соседних улицах – Большой Очаковской, Марии Поливановой, Пржевальского, Озерной, а также на Очаковском шоссе. Таким образом, к переселению в районе приступили жители уже более 30 домов – почти половины всех зданий, включенных в программу реновации в Очаково-Матвеевском. Всего здесь планируется переселить в новостройки более 17,3 тысячи человек из 67 старых зданий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Жилой комплекс на 1247 квартир общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров на Очаковском шоссе состоит из восьми корпусов переменной этажности. Это седьмая новостройка в районе, в которую начали переселяться участники программы реновации. Новые жилые корпуса находятся недалеко от метро "Аминьевская" и одноименной станций МЦД, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, первыми к осмотру квартир приступили около 150 жителей дома 11 на улице Марии Поливановой. Через неделю приглашение получат их соседи из дома 13. В следующие два месяца поэтапно к осмотру присоединятся жильцы остальных расселяемых домов.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении в районе Покровское-Стрешнево, где по программе реновации построили дом на 962 квартиры общей площадью 56,3 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20250522/efimov-2018333874.html
https://ria.ru/20250203/moskva-1996650580.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском

Ефимов: начался показ квартир в новостройке по реновации на западе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Около 2,3 тысячи москвичей начали осматривать квартиры в построенном по программе реновации жилом комплексе в районе Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
"К осмотру квартир по программе реновации в самом крупном жилом комплексе района Очаково-Матвеевское поэтапно приступили около 2,3 тысячи горожан. Это жители 12 старых домов, расположенных на соседних улицах – Большой Очаковской, Марии Поливановой, Пржевальского, Озерной, а также на Очаковском шоссе. Таким образом, к переселению в районе приступили жители уже более 30 домов – почти половины всех зданий, включенных в программу реновации в Очаково-Матвеевском. Всего здесь планируется переселить в новостройки более 17,3 тысячи человек из 67 старых зданий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Ефимов: общественные комплексы построят по принятым в апреле проектам КРТ
Вчера, 11:06
Жилой комплекс на 1247 квартир общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров на Очаковском шоссе состоит из восьми корпусов переменной этажности. Это седьмая новостройка в районе, в которую начали переселяться участники программы реновации. Новые жилые корпуса находятся недалеко от метро "Аминьевская" и одноименной станций МЦД, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, первыми к осмотру квартир приступили около 150 жителей дома 11 на улице Марии Поливановой. Через неделю приглашение получат их соседи из дома 13. В следующие два месяца поэтапно к осмотру присоединятся жильцы остальных расселяемых домов.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении в районе Покровское-Стрешнево, где по программе реновации построили дом на 962 квартиры общей площадью 56,3 тысячи квадратных метров.
О градостроительной политике в Москве, программе реновации и общении с инвесторами. Интервью с Владимиром Ефимовым - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Владимир Ефимов: ремонтировать в Москве здания, чья эпоха ушла, нет смысла
3 февраля, 08:00
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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