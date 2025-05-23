https://ria.ru/20250523/efimov-2018529583.html

Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском

Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском - РИА Новости, 23.05.2025

Ефимов: начался показ квартир по программе реновации в Очаково-Матвеевском

Около 2,3 тысячи москвичей начали осматривать квартиры в построенном по программе реновации жилом комплексе в районе Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:12:00+03:00

2025-05-23T09:12:00+03:00

2025-05-23T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de8ad8f1013845b11a6d2d611ebda5b0.jpg

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Около 2,3 тысячи москвичей начали осматривать квартиры в построенном по программе реновации жилом комплексе в районе Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов."К осмотру квартир по программе реновации в самом крупном жилом комплексе района Очаково-Матвеевское поэтапно приступили около 2,3 тысячи горожан. Это жители 12 старых домов, расположенных на соседних улицах – Большой Очаковской, Марии Поливановой, Пржевальского, Озерной, а также на Очаковском шоссе. Таким образом, к переселению в районе приступили жители уже более 30 домов – почти половины всех зданий, включенных в программу реновации в Очаково-Матвеевском. Всего здесь планируется переселить в новостройки более 17,3 тысячи человек из 67 старых зданий", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Жилой комплекс на 1247 квартир общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров на Очаковском шоссе состоит из восьми корпусов переменной этажности. Это седьмая новостройка в районе, в которую начали переселяться участники программы реновации. Новые жилые корпуса находятся недалеко от метро "Аминьевская" и одноименной станций МЦД, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, первыми к осмотру квартир приступили около 150 жителей дома 11 на улице Марии Поливановой. Через неделю приглашение получат их соседи из дома 13. В следующие два месяца поэтапно к осмотру присоединятся жильцы остальных расселяемых домов.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении в районе Покровское-Стрешнево, где по программе реновации построили дом на 962 квартиры общей площадью 56,3 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20250522/efimov-2018333874.html

https://ria.ru/20250203/moskva-1996650580.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы