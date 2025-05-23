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Депутаты ГД договорились с индийскими парламентариями об обмене опытом

Депутаты ГД договорились с индийскими парламентариями об обмене опытом - РИА Новости, 23.05.2025

Депутаты ГД договорились с индийскими парламентариями об обмене опытом

Депутаты ГД договорились с индийскими парламентариями активизировать контакты по обмену опытом законотворчества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:52:00+03:00

2025-05-23T16:52:00+03:00

2025-05-23T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутаты ГД договорились с индийскими парламентариями активизировать контакты по обмену опытом законотворчества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев."Вместе с коллегами Владимиром Васильевым, Леонидом Слуцким и другими депутатами, представляющими все фракции Государственной Думы, принял участие во встрече с посетившей Москву делегацией парламента Индии во главе с г-жой Каниможи Карунанидхи. В ходе беседы особое внимание уделили вопросам противодействия терроризму", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат считает, что эта тема является для двух стран актуальной и чувствительной."Очень важно, чтобы каждый виновный в осуществлении терактов понес заслуженное наказание. Договорились активизировать наши контакты на парламентском уровне, обмениваться передовым опытом законотворчества и правоприменительной практикой в сфере безопасности и особенно борьбы с терроризмом и экстремизмом", - подчеркнул Пискарев.Также он пригласил индийских коллег продолжить взаимодействие на уровне профильных комитетов."Полагаю, что наше сотрудничество позволит вырабатывать надежные меры обеспечения безопасности наших государств и развивать дружбу народов", - заключил депутат.Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.

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москва, индия, василий пискарев, владимир васильев, госдума рф, в мире