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В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек - РИА Новости, 24.05.2025
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22:20 23.05.2025 (обновлено: 09:51 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/dtp-2018784166.html
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек - РИА Новости, 24.05.2025
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Десять человек, в том числе три ребенка, пострадали при ДТП на трассе М-12 в Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T22:20:00+03:00
2025-05-24T09:51:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Десять человек, в том числе три ребенка, пострадали при ДТП на трассе М-12 в Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. На месте происшествия работают девять бригад скорой помощи и три бригады подмосковного центра медицины катастроф. К эвакуации привлекли вертолет санитарной авиации. Пострадавших доставляют в подмосковные медучреждения.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в пятницу микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП в Подмосковье, в том числе трое детей

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП на трассе М-12 в Московской области. 23 мая 2025 года
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области. 23 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области. 23 мая 2025 года
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Десять человек, в том числе три ребенка, пострадали при ДТП на трассе М-12 в Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
На месте происшествия работают девять бригад скорой помощи и три бригады подмосковного центра медицины катастроф. К эвакуации привлекли вертолет санитарной авиации.
Пострадавших доставляют в подмосковные медучреждения.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в пятницу микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали.
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