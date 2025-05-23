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В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек - РИА Новости, 24.05.2025
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Десять человек, в том числе три ребенка, пострадали при ДТП на трассе М-12 в Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T22:20:00+03:00
2025-05-23T22:20:00+03:00
2025-05-24T09:51:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Десять человек, в том числе три ребенка, пострадали при ДТП на трассе М-12 в Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. На месте происшествия работают девять бригад скорой помощи и три бригады подмосковного центра медицины катастроф. К эвакуации привлекли вертолет санитарной авиации. Пострадавших доставляют в подмосковные медучреждения.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в пятницу микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали.
https://ria.ru/20250517/dtp-2017612790.html
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Десять человек пострадали в ДТП в Подмосковье, в том числе трое детей