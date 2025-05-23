https://ria.ru/20250523/dtp-2018784166.html

В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек - РИА Новости, 24.05.2025

В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек

Десять человек, в том числе три ребенка, пострадали при ДТП на трассе М-12 в Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T22:20:00+03:00

2025-05-23T22:20:00+03:00

2025-05-24T09:51:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Десять человек, в том числе три ребенка, пострадали при ДТП на трассе М-12 в Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. На месте происшествия работают девять бригад скорой помощи и три бригады подмосковного центра медицины катастроф. К эвакуации привлекли вертолет санитарной авиации. Пострадавших доставляют в подмосковные медучреждения.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в пятницу микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали.

https://ria.ru/20250517/dtp-2017612790.html

московская область (подмосковье)

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2025

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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)