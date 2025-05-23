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Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ногинске
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ногинске - РИА Новости, 23.05.2025
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ногинске
Женщина и ребенок погибли в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:15:00+03:00
2025-05-23T22:15:00+03:00
2025-05-23T22:21:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУСК РФ по области."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины ребенка в ДТП (статья 238 УК РФ)", - сказали в ведомстве.Предварительно установлено, что в пятницу на 68-м километре трассы М-12 произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковушек, точное количество пострадавших сейчас уточняется.В подмосковной прокуратуре добавили, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту.
https://ria.ru/20250523/dnr-2018782898.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), ногинск
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ногинск
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ногинске
Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Ногинске