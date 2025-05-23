https://ria.ru/20250523/dtp-2018782476.html
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок - РИА Новости, 23.05.2025
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок
Микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:57:00+03:00
2025-05-23T21:57:00+03:00
2025-05-23T22:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
авто
трасса м-12
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Микроавтобус и три легковушки столкнулись на 68-м километре трассы М-12. Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, ЧП произошло в Богородском городском округе Подмосковья.
https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html
московская область (подмосковье)
трасса м-12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), авто, трасса м-12
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Авто, Трасса М-12
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок
На трассе в Подмосковье столкнулись микроавтобус и 3 легковушки, погиб ребенок