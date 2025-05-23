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В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок - РИА Новости, 23.05.2025
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21:57 23.05.2025 (обновлено: 22:23 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/dtp-2018782476.html
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок - РИА Новости, 23.05.2025
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок
Микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:57:00+03:00
2025-05-23T22:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
авто
трасса м-12
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Микроавтобус и три легковушки столкнулись на 68-м километре трассы М-12. Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, ЧП произошло в Богородском городском округе Подмосковья.
https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html
московская область (подмосковье)
трасса м-12
РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), авто, трасса м-12
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Авто, Трасса М-12
В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок

На трассе в Подмосковье столкнулись микроавтобус и 3 легковушки, погиб ребенок

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП на трассе М-12 в Московской области
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Микроавтобус и три легковушки столкнулись на 68-м километре трассы М-12. Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло в Богородском городском округе Подмосковья.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)АвтоТрасса М-12
 
 
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