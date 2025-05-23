https://ria.ru/20250523/dtp-2018782476.html

В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок

В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок - РИА Новости, 23.05.2025

В ДТП на трассе М-12 в Подмосковье погиб ребенок

Микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T21:57:00+03:00

2025-05-23T21:57:00+03:00

2025-05-23T22:23:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

авто

трасса м-12

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Микроавтобус и три легковушки столкнулись на 68-м километре трассы М-12. Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, ЧП произошло в Богородском городском округе Подмосковья.

https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html

московская область (подмосковье)

трасса м-12

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), авто, трасса м-12