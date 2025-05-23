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В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе - РИА Новости, 23.05.2025
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20:59 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/dtp-2018777160.html
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе - РИА Новости, 23.05.2025
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе
Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке, сообщили в МВД по ДНР. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:59:00+03:00
2025-05-23T20:59:00+03:00
происшествия
авто
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донецкая народная республика
ленинский район
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке, сообщили в МВД по ДНР. "Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в столице республики. 23 мая в 09.00 в Ленинском районе Донецка 31-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 150 совершил наезд на 29-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть улицы Носова по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале МВД по ДНР. В ведомстве отметили, что после удара автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с еще двумя автомобилями. Сбитый пешеход от полученных травм скончался в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП.
https://ria.ru/20250523/dtp-2018709214.html
донецк
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происшествия, авто, донецк, донецкая народная республика, ленинский район, toyota corolla
Происшествия, Авто, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ленинский район, Toyota Corolla
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе

В Донецке водитель внедорожника насмерть сбил человека на пешеходном переходе

© Фото : МВД по ДНР/TelegramМесто ДТП на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке
Место ДТП на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : МВД по ДНР/Telegram
Место ДТП на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке, сообщили в МВД по ДНР.
«
"Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в столице республики. 23 мая в 09.00 в Ленинском районе Донецка 31-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 150 совершил наезд на 29-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть улицы Носова по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале МВД по ДНР.
В ведомстве отметили, что после удара автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с еще двумя автомобилями. Сбитый пешеход от полученных травм скончался в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП.
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ПроисшествияАвтоДонецкДонецкая Народная РеспубликаЛенинский районToyota Corolla
 
 
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