https://ria.ru/20250523/dtp-2018777160.html
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе - РИА Новости, 23.05.2025
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе
Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке, сообщили в МВД по ДНР. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T20:59:00+03:00
2025-05-23T20:59:00+03:00
2025-05-23T20:59:00+03:00
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке, сообщили в МВД по ДНР. "Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в столице республики. 23 мая в 09.00 в Ленинском районе Донецка 31-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 150 совершил наезд на 29-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть улицы Носова по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале МВД по ДНР. В ведомстве отметили, что после удара автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с еще двумя автомобилями. Сбитый пешеход от полученных травм скончался в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП.
https://ria.ru/20250523/dtp-2018709214.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, донецк, донецкая народная республика, ленинский район, toyota corolla
Происшествия, Авто, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ленинский район, Toyota Corolla
В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе
В Донецке водитель внедорожника насмерть сбил человека на пешеходном переходе