https://ria.ru/20250523/dtp-2018777160.html

В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе

В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе - РИА Новости, 23.05.2025

В Донецке внедорожник насмерть сбил пешехода на переходе

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке, сообщили в МВД по ДНР. РИА Новости, 23.05.2025

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2025-05-23T20:59:00+03:00

происшествия

авто

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донецкая народная республика

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toyota corolla

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 150 насмерть сбил человека на пешеходном переходе на улице Носова в Донецке, сообщили в МВД по ДНР. "Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в столице республики. 23 мая в 09.00 в Ленинском районе Донецка 31-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 150 совершил наезд на 29-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть улицы Носова по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале МВД по ДНР. В ведомстве отметили, что после удара автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с еще двумя автомобилями. Сбитый пешеход от полученных травм скончался в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП.

https://ria.ru/20250523/dtp-2018709214.html

донецк

донецкая народная республика

ленинский район

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Наталья Макарова

происшествия, авто, донецк, донецкая народная республика, ленинский район, toyota corolla