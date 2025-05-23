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В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе
В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе - РИА Новости, 23.05.2025
В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе
Автомобиль сбил женщину и двух ее внучек четырех и шести лет на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте, все трое госпитализированы, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:46:00+03:00
2025-05-23T15:46:00+03:00
2025-05-23T16:13:00+03:00
происшествия
хасавюрт
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил женщину и двух ее внучек четырех и шести лет на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте, все трое госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. "Сегодня, 23 мая, примерно в 8 утра в Хасавюрте на улице Датуева 46-летний местный житель, управляя автомобилем GAC GS8, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП 56-летняя местная жительница и две ее внучки в возрасте четырех и шести лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу", – говорится в сообщении. Пострадавших детей воздушным бортом санавиации экстренно доставили на лечение в Махачкалу, добавили в МВД.
https://ria.ru/20241001/dagestan-1975822088.html
хасавюрт
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюрт, махачкала
Происшествия, Хасавюрт, Махачкала
В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе
В Дагестане автомобиль сбил женщину и двух ее внучек на пешеходном переходе