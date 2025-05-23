https://ria.ru/20250523/dtp-2018709214.html

В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе

В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе - РИА Новости, 23.05.2025

В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе

Автомобиль сбил женщину и двух ее внучек четырех и шести лет на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте, все трое госпитализированы, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:46:00+03:00

2025-05-23T15:46:00+03:00

2025-05-23T16:13:00+03:00

происшествия

хасавюрт

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил женщину и двух ее внучек четырех и шести лет на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте, все трое госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. "Сегодня, 23 мая, примерно в 8 утра в Хасавюрте на улице Датуева 46-летний местный житель, управляя автомобилем GAC GS8, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП 56-летняя местная жительница и две ее внучки в возрасте четырех и шести лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу", – говорится в сообщении. Пострадавших детей воздушным бортом санавиации экстренно доставили на лечение в Махачкалу, добавили в МВД.

https://ria.ru/20241001/dagestan-1975822088.html

хасавюрт

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, хасавюрт, махачкала