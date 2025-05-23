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В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе - РИА Новости, 23.05.2025
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15:46 23.05.2025 (обновлено: 16:13 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/dtp-2018709214.html
В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе
В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе - РИА Новости, 23.05.2025
В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе
Автомобиль сбил женщину и двух ее внучек четырех и шести лет на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте, все трое госпитализированы, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:46:00+03:00
2025-05-23T16:13:00+03:00
происшествия
хасавюрт
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил женщину и двух ее внучек четырех и шести лет на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте, все трое госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. "Сегодня, 23 мая, примерно в 8 утра в Хасавюрте на улице Датуева 46-летний местный житель, управляя автомобилем GAC GS8, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП 56-летняя местная жительница и две ее внучки в возрасте четырех и шести лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу", – говорится в сообщении. Пострадавших детей воздушным бортом санавиации экстренно доставили на лечение в Махачкалу, добавили в МВД.
https://ria.ru/20241001/dagestan-1975822088.html
хасавюрт
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происшествия, хасавюрт, махачкала
Происшествия, Хасавюрт, Махачкала
В Дагестане автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе

В Дагестане автомобиль сбил женщину и двух ее внучек на пешеходном переходе

© КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА/TelegramДТП на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте
ДТП на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА/Telegram
ДТП на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте
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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил женщину и двух ее внучек четырех и шести лет на пешеходном переходе в дагестанском Хасавюрте, все трое госпитализированы, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.
«
"Сегодня, 23 мая, примерно в 8 утра в Хасавюрте на улице Датуева 46-летний местный житель, управляя автомобилем GAC GS8, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП 56-летняя местная жительница и две ее внучки в возрасте четырех и шести лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
Пострадавших детей воздушным бортом санавиации экстренно доставили на лечение в Махачкалу, добавили в МВД.
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ПроисшествияХасавюртМахачкала
 
 
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