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В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре" - РИА Новости, 23.05.2025
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14:53 23.05.2025 (обновлено: 14:54 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/dtp-2018682836.html
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре"
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре" - РИА Новости, 23.05.2025
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре"
Грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Свердловской области, четырехлетняя девочка скончалась, сообщает в пятницу... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:53:00+03:00
2025-05-23T14:54:00+03:00
происшествия
авто
свердловская область
березовский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Свердловской области, четырехлетняя девочка скончалась, сообщает в пятницу региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, в городе Березовский водитель грузовика не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребенком и сбил их. Как пояснил водитель, он двигался по левой полосе и из-за остановившегося справа автомобиля пешеходов не заметил. "В результате ДТП четырехлетняя девочка-пешеход от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, ее 35-летняя мать с травмой головы доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250520/gosduma-2018062516.html
свердловская область
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происшествия, авто, свердловская область, березовский
Происшествия, Авто, Свердловская область, Березовский
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре"

В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramМесто происшествия, где грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Свердловской области
Место происшествия, где грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Место происшествия, где грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Свердловской области, четырехлетняя девочка скончалась, сообщает в пятницу региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в городе Березовский водитель грузовика не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребенком и сбил их. Как пояснил водитель, он двигался по левой полосе и из-за остановившегося справа автомобиля пешеходов не заметил.
"В результате ДТП четырехлетняя девочка-пешеход от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, ее 35-летняя мать с травмой головы доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоСвердловская областьБерезовский
 
 
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