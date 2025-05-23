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В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре"
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре" - РИА Новости, 23.05.2025
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре"
Грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Свердловской области, четырехлетняя девочка скончалась, сообщает в пятницу... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:53:00+03:00
2025-05-23T14:53:00+03:00
2025-05-23T14:54:00+03:00
происшествия
авто
свердловская область
березовский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Грузовик сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Свердловской области, четырехлетняя девочка скончалась, сообщает в пятницу региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, в городе Березовский водитель грузовика не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребенком и сбил их. Как пояснил водитель, он двигался по левой полосе и из-за остановившегося справа автомобиля пешеходов не заметил. "В результате ДТП четырехлетняя девочка-пешеход от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, ее 35-летняя мать с травмой головы доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250520/gosduma-2018062516.html
свердловская область
березовский
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происшествия, авто, свердловская область, березовский
Происшествия, Авто, Свердловская область, Березовский
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на "зебре"
В Свердловской области грузовик сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе