https://ria.ru/20250523/domodedovo-2018599348.html

Все задержанные в Домодедово рейсы вылетели в пункты назначения

Все задержанные в Домодедово рейсы вылетели в пункты назначения - РИА Новости, 23.05.2025

Все задержанные в Домодедово рейсы вылетели в пункты назначения

Все 153 рейса, задержанных за время действия ограничений в аэропорту "Домодедово", вылетели в пункты назначения до 09.00, сообщила РИА Новости авиагавань. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T10:34:00+03:00

2025-05-23T10:34:00+03:00

2025-05-23T10:34:00+03:00

домодедово (аэропорт)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все 153 рейса, задержанных за время действия ограничений в аэропорту "Домодедово", вылетели в пункты назначения до 09.00, сообщила РИА Новости авиагавань. "Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатному графику полетов. По состоянию на 09.00 утра текущего дня все 153 рейса, задержанные ранее в связи с временными ограничениями на выполнение полётов, были отправлены в пункты назначения согласно центральному расписанию", - сообщили в "Домодедово". В течение всего периода сохранялась стабильная обстановка: пассажиропоток был равномерно распределен по функциональным зонам терминала, скоплений и иных нештатных ситуаций не зафиксировано, отметили в авиагавани.

https://ria.ru/20250523/rosaviatsiya-2018575047.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

домодедово (аэропорт), происшествия