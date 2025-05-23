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Все задержанные в Домодедово рейсы вылетели в пункты назначения - РИА Новости, 23.05.2025
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10:34 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/domodedovo-2018599348.html
Все задержанные в Домодедово рейсы вылетели в пункты назначения
Все задержанные в Домодедово рейсы вылетели в пункты назначения - РИА Новости, 23.05.2025
Все задержанные в Домодедово рейсы вылетели в пункты назначения
Все 153 рейса, задержанных за время действия ограничений в аэропорту "Домодедово", вылетели в пункты назначения до 09.00, сообщила РИА Новости авиагавань. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T10:34:00+03:00
2025-05-23T10:34:00+03:00
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все 153 рейса, задержанных за время действия ограничений в аэропорту "Домодедово", вылетели в пункты назначения до 09.00, сообщила РИА Новости авиагавань. "Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатному графику полетов. По состоянию на 09.00 утра текущего дня все 153 рейса, задержанные ранее в связи с временными ограничениями на выполнение полётов, были отправлены в пункты назначения согласно центральному расписанию", - сообщили в "Домодедово". В течение всего периода сохранялась стабильная обстановка: пассажиропоток был равномерно распределен по функциональным зонам терминала, скоплений и иных нештатных ситуаций не зафиксировано, отметили в авиагавани.
https://ria.ru/20250523/rosaviatsiya-2018575047.html
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домодедово (аэропорт), происшествия
Домодедово (аэропорт), Происшествия
Все задержанные в Домодедово рейсы вылетели в пункты назначения

Все 153 рейса, задержанные в Домодедово, вылетели в пункты назначения

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все 153 рейса, задержанных за время действия ограничений в аэропорту "Домодедово", вылетели в пункты назначения до 09.00, сообщила РИА Новости авиагавань.
"Московский аэропорт "Домодедово" вернулся к штатному графику полетов. По состоянию на 09.00 утра текущего дня все 153 рейса, задержанные ранее в связи с временными ограничениями на выполнение полётов, были отправлены в пункты назначения согласно центральному расписанию", - сообщили в "Домодедово".
В течение всего периода сохранялась стабильная обстановка: пассажиропоток был равномерно распределен по функциональным зонам терминала, скоплений и иных нештатных ситуаций не зафиксировано, отметили в авиагавани.
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