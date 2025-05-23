https://ria.ru/20250523/dolgi-2018561537.html
Россиян предупредили об опасности долгов по оплате ЖКУ
Россиян предупредили об опасности долгов по оплате ЖКУ - РИА Новости, 23.05.2025
Россиян предупредили об опасности долгов по оплате ЖКУ
Несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг чревата не только финансовыми, но и правовыми проблемами, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:18:00+03:00
2025-05-23T03:18:00+03:00
2025-05-23T03:18:00+03:00
жкх
сергей сергеев (генеральная прокуратура рф)
яковлев и партнеры
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг чревата не только финансовыми, но и правовыми проблемами, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.Во-первых, за просрочку начисляют пени и штрафы, которые значительно увеличивают долг. Во-вторых, некоторые услуги — например, воду или свет — могут отключить. В-третьих, процедура взыскания может дойти до суда."Возможны арест банковских счетов, удержания из заработной платы, наложение взыскания на имущество", — предупреждает Сергеев.Если долг огромный, дело может дойти даже до банкротства и продажи имущества должника. И, наконец, квартиру с такими долгами сложно продать, а в кредитной истории может появиться соответствующая запись, которая потом помешает получить кредит или ипотеку, добавил юрист.
https://ria.ru/20250503/zhku-2014723068.html
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жкх, сергей сергеев (генеральная прокуратура рф), яковлев и партнеры
ЖКХ, Сергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ), Яковлев и партнеры
Россиян предупредили об опасности долгов по оплате ЖКУ
Юрист Сергеев: неуплата счетов по ЖКХ грозит штрафами и судебными исками