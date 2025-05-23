https://ria.ru/20250523/dnepr-2018639880.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 23.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 415 боевиков ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей, четыре орудия полевой... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:14:00+03:00

2025-05-23T13:14:00+03:00

2025-05-23T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 415 боевиков ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250523/udary-2018639785.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины