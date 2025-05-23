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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 23.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 415 боевиков ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей, четыре орудия полевой... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:14:00+03:00
2025-05-23T13:14:00+03:00
2025-05-23T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 415 боевиков ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и 30 автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 415 военных и танк в зоне действия "Днепра"