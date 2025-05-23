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"Это капитуляция". В Киеве обрушились на замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 23.05.2025
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23:45 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/dmitruk-2018789975.html
"Это капитуляция". В Киеве обрушились на замглавы офиса Зеленского
"Это капитуляция". В Киеве обрушились на замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 23.05.2025
"Это капитуляция". В Киеве обрушились на замглавы офиса Зеленского
Слова замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о России как враге Украины на века говорят о том, что в Киеве на самом деле не стремятся к миру, заявил... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T23:45:00+03:00
2025-05-23T23:45:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
ирина верещук
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Слова замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о России как враге Украины на века говорят о том, что в Киеве на самом деле не стремятся к миру, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира! Это отказ от будущего, от примирения, от здравого смысла. Это прямое утверждение: что для власти Зеленского Украина существует лишь как "анти-Россия", а свобода украинца заключается исключительно в ненависти к русским", — написал он.По мнению депутата, слова Верещук о “враге на столетия” являются отказом от дипломатии и мира, так может разговаривать не государство, а террористическая секта, ищущая врагов, чтобы скрыть собственное предательство национальных интересов.Дмитрук считает, что мир на Украине возможен только в союзе с Россией и Белоруссией.Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго", независимо от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия", добавив, что украинские дети должны готовиться к войне со школы.В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта, что показывает законопроект в Верховной раде о создании центров, направленных на обучение граждан Украины действиям в условиях войны. Кроме того, ранее Захарова отмечала, что понижение мобилизационного возраста на Украине — это вопрос времени, поскольку Владимир Зеленский стремится любой ценой сохранить свой режим.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018762993.html
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в мире, украина, россия, киев, ирина верещук, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Это капитуляция". В Киеве обрушились на замглавы офиса Зеленского

Дмитрук: слова Верещук показывают, что украинская власть не хочет мира

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗамглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук
Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Слова замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о России как враге Украины на века говорят о том, что в Киеве на самом деле не стремятся к миру, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира! Это отказ от будущего, от примирения, от здравого смысла. Это прямое утверждение: что для власти Зеленского Украина существует лишь как "анти-Россия", а свобода украинца заключается исключительно в ненависти к русским", — написал он.
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По мнению депутата, слова Верещук о “враге на столетия” являются отказом от дипломатии и мира, так может разговаривать не государство, а террористическая секта, ищущая врагов, чтобы скрыть собственное предательство национальных интересов.
Дмитрук считает, что мир на Украине возможен только в союзе с Россией и Белоруссией.
Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго", независимо от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия", добавив, что украинские дети должны готовиться к войне со школы.
В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта, что показывает законопроект в Верховной раде о создании центров, направленных на обучение граждан Украины действиям в условиях войны. Кроме того, ранее Захарова отмечала, что понижение мобилизационного возраста на Украине — это вопрос времени, поскольку Владимир Зеленский стремится любой ценой сохранить свой режим.
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