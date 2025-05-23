https://ria.ru/20250523/dmitruk-2018789975.html

"Это капитуляция". В Киеве обрушились на замглавы офиса Зеленского

"Это капитуляция". В Киеве обрушились на замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 23.05.2025

"Это капитуляция". В Киеве обрушились на замглавы офиса Зеленского

Слова замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о России как враге Украины на века говорят о том, что в Киеве на самом деле не стремятся к миру, заявил... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T23:45:00+03:00

2025-05-23T23:45:00+03:00

2025-05-23T23:45:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

ирина верещук

владимир зеленский

артем дмитрук

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546736_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_ff7a66c55df5dce506d6b4c31865d5da.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Слова замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о России как враге Украины на века говорят о том, что в Киеве на самом деле не стремятся к миру, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира! Это отказ от будущего, от примирения, от здравого смысла. Это прямое утверждение: что для власти Зеленского Украина существует лишь как "анти-Россия", а свобода украинца заключается исключительно в ненависти к русским", — написал он.По мнению депутата, слова Верещук о “враге на столетия” являются отказом от дипломатии и мира, так может разговаривать не государство, а террористическая секта, ищущая врагов, чтобы скрыть собственное предательство национальных интересов.Дмитрук считает, что мир на Украине возможен только в союзе с Россией и Белоруссией.Ранее Верещук в своем Telegram-канале заявила, что "война надолго", независимо от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия "остается врагом на десятилетия, если не столетия", добавив, что украинские дети должны готовиться к войне со школы.В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта, что показывает законопроект в Верховной раде о создании центров, направленных на обучение граждан Украины действиям в условиях войны. Кроме того, ранее Захарова отмечала, что понижение мобилизационного возраста на Украине — это вопрос времени, поскольку Владимир Зеленский стремится любой ценой сохранить свой режим.

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018762993.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018786400.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, ирина верещук, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины