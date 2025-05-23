Рейтинг@Mail.ru
У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 23.05.2025 (обновлено: 14:07 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/deti-2018655314.html
У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей
У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей - РИА Новости, 23.05.2025
У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей
Трое детей жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для убийства 12-летней дочери, изъяты из семьи, ранее она привлекалась к... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:59:00+03:00
2025-05-23T14:07:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018653458_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_a75f159a67d0f9a5270f590582a9e39a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Трое детей жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для убийства 12-летней дочери, изъяты из семьи, ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Но мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. "Потерпевшая и двое других несовершеннолетних детей 2008 и 2019 годов рождения изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение", - говорится в сообщении. Также, по данным прокуратуры, ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, многодетная семья состоит на учете в органах социальной защиты в связи с трудной жизненной ситуацией.
https://ria.ru/20250522/mat-2018486924.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018653458_0:124:1111:957_1920x0_80_0_0_015682c6231974d6fa283db81de3617c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей

У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли трех детей

© Фото : Челябинский Следком/TelegramВ Челябинской области предотвратили заказное убийство дочери матерью
В Челябинской области предотвратили заказное убийство дочери матерью - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Челябинский Следком/Telegram
В Челябинской области предотвратили заказное убийство дочери матерью
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Трое детей жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для убийства 12-летней дочери, изъяты из семьи, ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Но мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
«
"Потерпевшая и двое других несовершеннолетних детей 2008 и 2019 годов рождения изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение", - говорится в сообщении.
Также, по данным прокуратуры, ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, многодетная семья состоит на учете в органах социальной защиты в связи с трудной жизненной ситуацией.
Девушка с ребенком в детской коляске - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами
22 мая, 19:09
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала