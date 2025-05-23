У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей
У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли трех детей
© Фото : Челябинский Следком/TelegramВ Челябинской области предотвратили заказное убийство дочери матерью
В Челябинской области предотвратили заказное убийство дочери матерью
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Трое детей жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для убийства 12-летней дочери, изъяты из семьи, ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Но мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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"Потерпевшая и двое других несовершеннолетних детей 2008 и 2019 годов рождения изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение", - говорится в сообщении.
Также, по данным прокуратуры, ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, многодетная семья состоит на учете в органах социальной защиты в связи с трудной жизненной ситуацией.