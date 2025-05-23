https://ria.ru/20250523/deti-2018655314.html

У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей

У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей - РИА Новости, 23.05.2025

У жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери, изъяли детей

Трое детей жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для убийства 12-летней дочери, изъяты из семьи, ранее она привлекалась к... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T13:59:00+03:00

2025-05-23T13:59:00+03:00

2025-05-23T14:07:00+03:00

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. Трое детей жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для убийства 12-летней дочери, изъяты из семьи, ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Но мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. "Потерпевшая и двое других несовершеннолетних детей 2008 и 2019 годов рождения изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение", - говорится в сообщении. Также, по данным прокуратуры, ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, многодетная семья состоит на учете в органах социальной защиты в связи с трудной жизненной ситуацией.

https://ria.ru/20250522/mat-2018486924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, россия