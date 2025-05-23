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Начальник пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела - РИА Новости, 23.05.2025
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22:53 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/delo-2018786799.html
Начальник пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела
Начальник пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела - РИА Новости, 23.05.2025
Начальник пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела
Начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области и его подчиненный, арестованные в апреле по обвинению во взяточничестве, стали фигурантами... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:53:00+03:00
2025-05-23T22:53:00+03:00
происшествия
россия
пензенская область
миграция
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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области и его подчиненный, арестованные в апреле по обвинению во взяточничестве, стали фигурантами нового уголовного дела - об организации незаконной миграции, проверяется законность получения российского гражданства мигрантами, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее УФСБ по региону сообщило, что начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области Игорь Мысяков и начальник отдела иммиграционного контроля этого управления арестованы по обвинению в получении взяток от бизнесменов за легализацию в РФ мигрантов, в том числе нелегальных. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что фигуранты дела отстранены от должности и при подтверждении вины будут уволены по отрицательным основаниям. Следователи предъявили им обвинение по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взяток группой лиц по предварительному сговору". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы. "Возбуждено новое уголовное дело по статье 322.1 "Организация незаконной миграции". В рамках уголовного дела проверяется законность получения российского гражданства мигрантами в период нахождения в должности начальника УВМ и начальника отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области, которые ранее стали фигурантами уголовного дела о получении взяток", - сказал собеседник агентства. Как ранее сообщили в полиции, по предварительным данным, арестованные сотрудники ведомства получили взятки в виде услуг материального характера и товарно-материальных ценностей от предпринимателя, незаконно использующего труд мигрантов, за предупреждение коммерсанта о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках либо невключение в план проверок его строительных объектов.
https://ria.ru/20250523/genprokuratura-2018745699.html
https://ria.ru/20250429/mironov-2013960819.html
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происшествия, россия, пензенская область, миграция
Происшествия, Россия, Пензенская область, Миграция
Начальник пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела

На главу пензенского миграционного управления завели дело о незаконной миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области и его подчиненный, арестованные в апреле по обвинению во взяточничестве, стали фигурантами нового уголовного дела - об организации незаконной миграции, проверяется законность получения российского гражданства мигрантами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее УФСБ по региону сообщило, что начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области Игорь Мысяков и начальник отдела иммиграционного контроля этого управления арестованы по обвинению в получении взяток от бизнесменов за легализацию в РФ мигрантов, в том числе нелегальных. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что фигуранты дела отстранены от должности и при подтверждении вины будут уволены по отрицательным основаниям. Следователи предъявили им обвинение по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взяток группой лиц по предварительному сговору". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
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"Возбуждено новое уголовное дело по статье 322.1 "Организация незаконной миграции". В рамках уголовного дела проверяется законность получения российского гражданства мигрантами в период нахождения в должности начальника УВМ и начальника отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области, которые ранее стали фигурантами уголовного дела о получении взяток", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в полиции, по предварительным данным, арестованные сотрудники ведомства получили взятки в виде услуг материального характера и товарно-материальных ценностей от предпринимателя, незаконно использующего труд мигрантов, за предупреждение коммерсанта о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках либо невключение в план проверок его строительных объектов.
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