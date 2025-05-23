Начальник пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела
На главу пензенского миграционного управления завели дело о незаконной миграции
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области и его подчиненный, арестованные в апреле по обвинению во взяточничестве, стали фигурантами нового уголовного дела - об организации незаконной миграции, проверяется законность получения российского гражданства мигрантами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее УФСБ по региону сообщило, что начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области Игорь Мысяков и начальник отдела иммиграционного контроля этого управления арестованы по обвинению в получении взяток от бизнесменов за легализацию в РФ мигрантов, в том числе нелегальных. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что фигуранты дела отстранены от должности и при подтверждении вины будут уволены по отрицательным основаниям. Следователи предъявили им обвинение по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взяток группой лиц по предварительному сговору". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
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"Возбуждено новое уголовное дело по статье 322.1 "Организация незаконной миграции". В рамках уголовного дела проверяется законность получения российского гражданства мигрантами в период нахождения в должности начальника УВМ и начальника отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области, которые ранее стали фигурантами уголовного дела о получении взяток", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в полиции, по предварительным данным, арестованные сотрудники ведомства получили взятки в виде услуг материального характера и товарно-материальных ценностей от предпринимателя, незаконно использующего труд мигрантов, за предупреждение коммерсанта о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках либо невключение в план проверок его строительных объектов.