https://ria.ru/20250523/delo-2018741384.html

СК закончил расследование дела москвича, обвиняемого в отравлении пирожками

СК закончил расследование дела москвича, обвиняемого в отравлении пирожками - РИА Новости, 23.05.2025

СК закончил расследование дела москвича, обвиняемого в отравлении пирожками

Следователи завершили расследование дела москвича, который из-за ревности пытался отравить своего знакомого пирожками с ртутью, уголовное дело передали для... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:47:00+03:00

2025-05-23T17:47:00+03:00

2025-05-23T17:47:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела москвича, который из-за ревности пытался отравить своего знакомого пирожками с ртутью, уголовное дело передали для направления в суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка 10 градусников и добавил содержимое в шприц. 11 февраля обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В СК подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии. "Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьей 105 УК РФ (покушение на убийство)... Следствием собраны неоспоримые доказательства, свидетельствующие о причастности обвиняемого к совершению указанного преступления. Уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении. СК уточняет, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм. Следователи подчеркивают, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время он арестован. В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, мужчина, отравившийся ртутью, простил своего знакомого за попытку убийства.

https://ria.ru/20250520/sud-2018033772.html

https://ria.ru/20250520/shaurma-2018040754.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)