https://ria.ru/20250523/delo-2018573479.html

Разбирательство по иску о возвращении земель Минобороны начнется 30 июня

Разбирательство по иску о возвращении земель Минобороны начнется 30 июня - РИА Новости, 23.05.2025

Разбирательство по иску о возвращении земель Минобороны начнется 30 июня

Арбитражный суд Приморского края назначил на 30 июня судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T06:05:00+03:00

2025-05-23T06:05:00+03:00

2025-05-23T06:05:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края назначил на 30 июня судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда.Иск был подан 23 апреля в интересах РФ в лице Минобороны. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске. В пятницу прошло предварительное судебное заседание."На 30 июня назначено судебное разбирательство", - сказал собеседник агентства.В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".Ранее в Арбитражный суд Приморья были поданы еще два иска ГП к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group). Оба касаются возвращения государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. В рамках одного из них ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерба в размере почти 464 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250520/gladkov-2018130676.html

https://ria.ru/20250520/isk-2017980635.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)