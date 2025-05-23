https://ria.ru/20250523/dagestan-2018607914.html

В Дагестане задержали члена банды Басаева

В Дагестане задержали члена банды Басаева - РИА Новости, 23.05.2025

В Дагестане задержали члена банды Басаева

Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в 1999 году в вооруженном мятеже в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T11:19:00+03:00

2025-05-23T11:19:00+03:00

2025-05-23T11:57:00+03:00

происшествия

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ботлихский район

шамиль басаев

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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в 1999 году в вооруженном мятеже в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике. "В одном из населенных пунктов Кайтагского района Республики Дагестан сотрудниками МВД и ФСБ России при силовой поддержке СОБР "Ястреб – Каспий" территориального управления Росгвардии задержан мужчина, входивший в состав вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба… Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. По данным следствия, задержанный принимал участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана в августе 1999 года "с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации". Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в августе 1999 года вооруженная банда Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняла участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения.

https://ria.ru/20250328/zaderzhanie-2007876517.html

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происшествия, россия, ботлихский район, шамиль басаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)