Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали члена банды Басаева - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 23.05.2025 (обновлено: 11:57 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/dagestan-2018607914.html
В Дагестане задержали члена банды Басаева
В Дагестане задержали члена банды Басаева - РИА Новости, 23.05.2025
В Дагестане задержали члена банды Басаева
Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в 1999 году в вооруженном мятеже в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:19:00+03:00
2025-05-23T11:57:00+03:00
происшествия
россия
ботлихский район
шамиль басаев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018619078_0:0:1126:633_1920x0_80_0_0_d7fbf889aff0fb49ddef5a760677fe34.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в 1999 году в вооруженном мятеже в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике. "В одном из населенных пунктов Кайтагского района Республики Дагестан сотрудниками МВД и ФСБ России при силовой поддержке СОБР "Ястреб – Каспий" территориального управления Росгвардии задержан мужчина, входивший в состав вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба… Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. По данным следствия, задержанный принимал участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана в августе 1999 года "с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации". Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в августе 1999 года вооруженная банда Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняла участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения.
https://ria.ru/20250328/zaderzhanie-2007876517.html
россия
ботлихский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018619078_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_6809a767bea98c7272028ea6a3454b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ботлихский район, шамиль басаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ботлихский район, Шамиль Басаев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане задержали члена банды Басаева

В Дагестане задержали члена банды Басаева, участвовавшего в мятеже 1999 года

© Фото : Росгвардия. Северный Кавказ/TelegramВ Дагестане задержали члена банды Басаева
В Дагестане задержали члена банды Басаева - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Фото : Росгвардия. Северный Кавказ/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в 1999 году в вооруженном мятеже в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике.
"В одном из населенных пунктов Кайтагского района Республики Дагестан сотрудниками МВД и ФСБ России при силовой поддержке СОБР "Ястреб – Каспий" территориального управления Росгвардии задержан мужчина, входивший в состав вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба… Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанный принимал участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана в августе 1999 года "с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации".
Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в августе 1999 года вооруженная банда Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняла участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева
28 марта, 10:47
 
ПроисшествияРоссияБотлихский районШамиль БасаевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала