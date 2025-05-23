https://ria.ru/20250523/dagestan-2018607914.html
В Дагестане задержали члена банды Басаева
В Дагестане задержали члена банды Басаева - РИА Новости, 23.05.2025
В Дагестане задержали члена банды Басаева
Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в 1999 году в вооруженном мятеже в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T11:19:00+03:00
2025-05-23T11:19:00+03:00
2025-05-23T11:57:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в 1999 году в вооруженном мятеже в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике. "В одном из населенных пунктов Кайтагского района Республики Дагестан сотрудниками МВД и ФСБ России при силовой поддержке СОБР "Ястреб – Каспий" территориального управления Росгвардии задержан мужчина, входивший в состав вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба… Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. По данным следствия, задержанный принимал участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана в августе 1999 года "с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации". Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в августе 1999 года вооруженная банда Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняла участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения.
https://ria.ru/20250328/zaderzhanie-2007876517.html
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происшествия, россия, ботлихский район, шамиль басаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ботлихский район, Шамиль Басаев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане задержали члена банды Басаева
В Дагестане задержали члена банды Басаева, участвовавшего в мятеже 1999 года