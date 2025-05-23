https://ria.ru/20250523/chp-2018782628.html

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Россоши

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Россоши - РИА Новости, 23.05.2025

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Россоши

Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после стрельбы у вокзала в Россоши, где пострадал один человек, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T22:01:00+03:00

2025-05-23T22:01:00+03:00

2025-05-23T22:01:00+03:00

происшествия

россошь

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после стрельбы у вокзала в Россоши, где пострадал один человек, сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - сказали в ведомстве.По версии следствия, днем 23 мая около вокзала в Россоши неустановленный мужчина открыл стрельбу по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки."Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Нападавший с места происшествия скрылся", - добавили в ведомстве.Сейчас следователи работают на месте происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Кроме того, по делу будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

https://ria.ru/20250519/pogrom-2017822187.html

россошь

воронежская область

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происшествия, россошь, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)