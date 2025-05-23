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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Россоши
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Россоши - РИА Новости, 23.05.2025
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Россоши
Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после стрельбы у вокзала в Россоши, где пострадал один человек, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T22:01:00+03:00
2025-05-23T22:01:00+03:00
2025-05-23T22:01:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после стрельбы у вокзала в Россоши, где пострадал один человек, сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - сказали в ведомстве.По версии следствия, днем 23 мая около вокзала в Россоши неустановленный мужчина открыл стрельбу по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки."Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Нападавший с места происшествия скрылся", - добавили в ведомстве.Сейчас следователи работают на месте происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Кроме того, по делу будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
https://ria.ru/20250519/pogrom-2017822187.html
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происшествия, россошь, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россошь, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Россоши
СК возбудил уголовное дело после стрельбы около ж/д вокзала в Россоши