https://ria.ru/20250523/buket-2018566970.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать букет

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать букет - РИА Новости, 23.05.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать букет

После покупки цветов нужно удалить их нижние листья, обрезать стебли и сразу же поставить букет в воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:02:00+03:00

2025-05-23T03:02:00+03:00

2025-05-23T03:02:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. После покупки цветов нужно удалить их нижние листья, обрезать стебли и сразу же поставить букет в воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "При выборе свежих цветов стоит обратить внимание на состояние стебля: он не должен быть слишком сухим. Признаком свежести, особенно для роз, служит наличие так называемой "рубашки" – нижних, более толстых и грубых лепестков, обрамляющих полураспустившийся бутон. Однако некоторые продавцы эти лепестки могут удалять, что не всегда указывает на несвежесть цветка. Полураскрытые бутоны – идеальный вариант для долгого хранения букета", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что лепестки цветов должны быть эластичными. Если они выглядят вялыми и с трудом возвращаются в исходное положение, это может свидетельствовать о том, что растения не первой свежести. Искусственные украшения бутона могут скрывать недостатки растений. "После покупки букета рекомендуется сразу же поставить цветы в вазу с водой, предварительно обрезав стебли: косой срез будет предпочтителен для толстых стеблей, в то время как жесткие стебли следует обломать или расщепить. Удаление нижних листьев также необходимо, чтобы избежать гниения и неприятного запаха", - добавили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре предупредили, что важные требования к продаже цветов – это доведение до покупателя необходимой и достоверной информации о товаре и его изготовителях, оформление информации на русском языке. "Для импортных цветов необходим в наличии акт карантинного фитосанитарного контроля. Продавец обязан передать покупателю кассовый и товарный чек", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что комнатные растения и свежесрезанные цветы возврату и обмену не подлежат. Обменять либо вернуть их можно только при наличии каких-либо недостатков или в случае непредставления полной и достоверной информации о товаре.

https://ria.ru/20250521/chay-2018156463.html

https://ria.ru/20250515/rospotrebnadzor-2017014606.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)