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Эксперт рассказал, с какой целью Британия использует украинский конфликт - РИА Новости, 23.05.2025
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14:25 23.05.2025 (обновлено: 14:35 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/britaniya-2018662787.html
Эксперт рассказал, с какой целью Британия использует украинский конфликт
Эксперт рассказал, с какой целью Британия использует украинский конфликт - РИА Новости, 23.05.2025
Эксперт рассказал, с какой целью Британия использует украинский конфликт
Великобритания использует украинский конфликт для отработки технологии морских беспилотников, а также участвует в организации морских и десантных операций ВСУ... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:25:00+03:00
2025-05-23T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Великобритания использует украинский конфликт для отработки технологии морских беспилотников, а также участвует в организации морских и десантных операций ВСУ на Черном море, таким мнением поделился глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с РИА Новости. Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон занимался и продолжает заниматься укреплением украинского ВМФ с целью ограничения возможностей черноморского флота РФ. "Что касается черноморского бассейна, здесь британцы являются основными идеологами морских наступательных операций, поэтому все, что происходило при форсировании Днепра, Крынки – это подготовка морских пехотинцев в Британии. Самое главное, все технологии морских дронов – это изначально британские технологии, которые сейчас на Украине развились уже до роя дронов третьего поколения", - полагает собеседник агентства. Как отмечает Клинцевич, на Украине британские наемники участвовали в попытках высадки десанта на остров Змеиный и на российские буровые платформы в Черном море. Потери среди "иностранных специалистов" официальный Лондон списывает на несчастные случаи в ходе учений, добавил он. "Британия, конечно же, понимает перспективу использования малотоннажных безэкипажных судов в виде роя для контроля акватории, поэтому на Украине они отрабатывают свои технические задумки и решения", - рассказал эксперт. В то же время Клинцевич подчеркнул, что Киев адаптирует получаемые из-за рубежа военные технологии под свои нужды. Он напомнил, что Владимир Зеленский сам предлагал странам НАТО использовать Украину как полигон. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250523/flot-2018578527.html
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украина, россия, великобритания, андрей келин, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Великобритания, Андрей Келин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Эксперт рассказал, с какой целью Британия использует украинский конфликт

Клинцевич: Британия использует украинский конфликт для отработки морских БПЛА

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Великобритания использует украинский конфликт для отработки технологии морских беспилотников, а также участвует в организации морских и десантных операций ВСУ на Черном море, таким мнением поделился глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с РИА Новости.
Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон занимался и продолжает заниматься укреплением украинского ВМФ с целью ограничения возможностей черноморского флота РФ.
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"Что касается черноморского бассейна, здесь британцы являются основными идеологами морских наступательных операций, поэтому все, что происходило при форсировании Днепра, Крынки – это подготовка морских пехотинцев в Британии. Самое главное, все технологии морских дронов – это изначально британские технологии, которые сейчас на Украине развились уже до роя дронов третьего поколения", - полагает собеседник агентства.
Как отмечает Клинцевич, на Украине британские наемники участвовали в попытках высадки десанта на остров Змеиный и на российские буровые платформы в Черном море. Потери среди "иностранных специалистов" официальный Лондон списывает на несчастные случаи в ходе учений, добавил он.
"Британия, конечно же, понимает перспективу использования малотоннажных безэкипажных судов в виде роя для контроля акватории, поэтому на Украине они отрабатывают свои технические задумки и решения", - рассказал эксперт.
В то же время Клинцевич подчеркнул, что Киев адаптирует получаемые из-за рубежа военные технологии под свои нужды. Он напомнил, что Владимир Зеленский сам предлагал странам НАТО использовать Украину как полигон.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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