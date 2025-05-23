https://ria.ru/20250523/britanija-2018730577.html
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем - РИА Новости, 23.05.2025
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем
Власти Великобритании, руководствуясь принципами национальной безопасности, ограничили деятельность британского производителя систем пожарной сигнализации,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:08:00+03:00
2025-05-23T17:08:00+03:00
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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Власти Великобритании, руководствуясь принципами национальной безопасности, ограничили деятельность британского производителя систем пожарной сигнализации, связанного с китайскими компаниями, сообщает в пятницу газета Telegraph. "Ограничения из соображений национальной безопасности были наложены на малого британского производителя дымовых сигнализаций после того, как он был поглощен государственной китайской компанией", - сказано в статье. Как уточняет газета, базирующаяся в британском графстве Кент компания FireBlitz Extinguisher была поглощена канадской Maple Armor, которая в свою очередь принадлежит Jade Bird со штаб-квартирой в Пекине. Отмечается, что Пекинский университет является крупнейшим акционером Jade Bird. Сама FireBlitz Extinguisher, на которую были наложены ограничения, поставляет свою продукцию в различные госучреждения Великобритании. Власти запретили компании разработку, производство или продвижение своих устройств "интернета вещей", а также их продажу в партнерстве с компаниями, которые не базируются в странах из "предварительно одобренного списка". Кроме того, были введены ограничения на предоставление данных "определенным лицам". Обоснования для введения мер против компании не были приведены, однако власти обладают широкими полномочиями в соответствии с Актом об инвестициях и национальной безопасности от 2021 года, если считают, что какие-либо сделки по поглощению предприятий представляют потенциальный риск для национальной безопасности, отмечает издание. В апреле Пекин призывал Великобританию эффективно защищать законные права и интересы китайских компаний, работающих в стране. Заявление прозвучало после принятия британским парламентом срочного законопроекта, позволяющего британскому правительству контролировать деятельность сталелитейной компании British Steel, принадлежащей китайской Jingye Group.
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технологии, великобритания, пекин, кент (вашингтон), пекинский университет, в мире
Технологии, Великобритания, Пекин, Кент (Вашингтон), Пекинский университет, В мире
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем
Британия ограничила производителя противопожарных систем за связи с КНР
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости.
Власти Великобритании, руководствуясь принципами национальной безопасности, ограничили деятельность британского производителя систем пожарной сигнализации, связанного с китайскими компаниями, сообщает в пятницу газета Telegraph
.
"Ограничения из соображений национальной безопасности были наложены на малого британского производителя дымовых сигнализаций после того, как он был поглощен государственной китайской компанией", - сказано в статье.
Как уточняет газета, базирующаяся в британском графстве Кент
компания FireBlitz Extinguisher была поглощена канадской Maple Armor, которая в свою очередь принадлежит Jade Bird со штаб-квартирой в Пекине
. Отмечается, что Пекинский университет
является крупнейшим акционером Jade Bird.
Сама FireBlitz Extinguisher, на которую были наложены ограничения, поставляет свою продукцию в различные госучреждения Великобритании
.
Власти запретили компании разработку, производство или продвижение своих устройств "интернета вещей", а также их продажу в партнерстве с компаниями, которые не базируются в странах из "предварительно одобренного списка". Кроме того, были введены ограничения на предоставление данных "определенным лицам".
Обоснования для введения мер против компании не были приведены, однако власти обладают широкими полномочиями в соответствии с Актом об инвестициях и национальной безопасности от 2021 года, если считают, что какие-либо сделки по поглощению предприятий представляют потенциальный риск для национальной безопасности, отмечает издание.
В апреле Пекин призывал Великобританию эффективно защищать законные права и интересы китайских компаний, работающих в стране. Заявление прозвучало после принятия британским парламентом срочного законопроекта, позволяющего британскому правительству контролировать деятельность сталелитейной компании British Steel, принадлежащей китайской Jingye Group.