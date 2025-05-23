Рейтинг@Mail.ru
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 23.05.2025 (обновлено: 17:18 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/britanija-2018730577.html
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем - РИА Новости, 23.05.2025
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем
Власти Великобритании, руководствуясь принципами национальной безопасности, ограничили деятельность британского производителя систем пожарной сигнализации,... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:08:00+03:00
2025-05-23T17:18:00+03:00
технологии
великобритания
пекин
кент (вашингтон)
пекинский университет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93873/57/938735704_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_aa7c800f1914f1a77913287df84547d3.jpg
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Власти Великобритании, руководствуясь принципами национальной безопасности, ограничили деятельность британского производителя систем пожарной сигнализации, связанного с китайскими компаниями, сообщает в пятницу газета Telegraph. "Ограничения из соображений национальной безопасности были наложены на малого британского производителя дымовых сигнализаций после того, как он был поглощен государственной китайской компанией", - сказано в статье. Как уточняет газета, базирующаяся в британском графстве Кент компания FireBlitz Extinguisher была поглощена канадской Maple Armor, которая в свою очередь принадлежит Jade Bird со штаб-квартирой в Пекине. Отмечается, что Пекинский университет является крупнейшим акционером Jade Bird. Сама FireBlitz Extinguisher, на которую были наложены ограничения, поставляет свою продукцию в различные госучреждения Великобритании. Власти запретили компании разработку, производство или продвижение своих устройств "интернета вещей", а также их продажу в партнерстве с компаниями, которые не базируются в странах из "предварительно одобренного списка". Кроме того, были введены ограничения на предоставление данных "определенным лицам". Обоснования для введения мер против компании не были приведены, однако власти обладают широкими полномочиями в соответствии с Актом об инвестициях и национальной безопасности от 2021 года, если считают, что какие-либо сделки по поглощению предприятий представляют потенциальный риск для национальной безопасности, отмечает издание. В апреле Пекин призывал Великобританию эффективно защищать законные права и интересы китайских компаний, работающих в стране. Заявление прозвучало после принятия британским парламентом срочного законопроекта, позволяющего британскому правительству контролировать деятельность сталелитейной компании British Steel, принадлежащей китайской Jingye Group.
https://ria.ru/20250216/britaniya-1999635334.html
великобритания
пекин
кент (вашингтон)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93873/57/938735704_322:0:5314:3744_1920x0_80_0_0_fab26e37f935682864178c07bade7bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, великобритания, пекин, кент (вашингтон), пекинский университет, в мире
Технологии, Великобритания, Пекин, Кент (Вашингтон), Пекинский университет, В мире
Британия ограничила деятельность производителя противопожарных систем

Британия ограничила производителя противопожарных систем за связи с КНР

© Fotolia / Stefan AtamanФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / Stefan Ataman
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Власти Великобритании, руководствуясь принципами национальной безопасности, ограничили деятельность британского производителя систем пожарной сигнализации, связанного с китайскими компаниями, сообщает в пятницу газета Telegraph.
"Ограничения из соображений национальной безопасности были наложены на малого британского производителя дымовых сигнализаций после того, как он был поглощен государственной китайской компанией", - сказано в статье.
Как уточняет газета, базирующаяся в британском графстве Кент компания FireBlitz Extinguisher была поглощена канадской Maple Armor, которая в свою очередь принадлежит Jade Bird со штаб-квартирой в Пекине. Отмечается, что Пекинский университет является крупнейшим акционером Jade Bird.
Сама FireBlitz Extinguisher, на которую были наложены ограничения, поставляет свою продукцию в различные госучреждения Великобритании.
Власти запретили компании разработку, производство или продвижение своих устройств "интернета вещей", а также их продажу в партнерстве с компаниями, которые не базируются в странах из "предварительно одобренного списка". Кроме того, были введены ограничения на предоставление данных "определенным лицам".
Обоснования для введения мер против компании не были приведены, однако власти обладают широкими полномочиями в соответствии с Актом об инвестициях и национальной безопасности от 2021 года, если считают, что какие-либо сделки по поглощению предприятий представляют потенциальный риск для национальной безопасности, отмечает издание.
В апреле Пекин призывал Великобританию эффективно защищать законные права и интересы китайских компаний, работающих в стране. Заявление прозвучало после принятия британским парламентом срочного законопроекта, позволяющего британскому правительству контролировать деятельность сталелитейной компании British Steel, принадлежащей китайской Jingye Group.
Британские спасатели - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
СМИ: британские спасатели будут платить за въезд в зоны чистого воздуха
16 февраля, 02:58
 
ТехнологииВеликобританияПекинКент (Вашингтон)Пекинский университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала