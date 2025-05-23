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В Ельце ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Ельце ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.05.2025

В Ельце ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Режим ЧС введен в Ельце Липецкой области после массированной атаки украинских беспилотников в ночь на пятницу, заявил начальник главка МЧС по региону Василий... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:21:00+03:00

2025-05-23T15:21:00+03:00

2025-05-23T15:33:00+03:00

елец

происшествия

жилье

липецкая область

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Ельце Липецкой области после массированной атаки украинских беспилотников в ночь на пятницу, заявил начальник главка МЧС по региону Василий Разумнов.Ночью губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над Ельцом подбили беспилотники. Обломки упали в промзоне и вызвали возгорание. Людей эвакуировали. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника и пожара в промзоне пострадали восемь человек, им оказывают медпомощь. Кроме того, по его словам, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы. При падении обломков беспилотников в поселке ТЭЦ повреждено около 30 квартир. Глава региона заверил, что власти помогут с восстановлением здания, пострадавшим окажут всю необходимую помощь."Было рекомендовано ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Ельца", - сказал Разумнов в ходе совещания с губернатором.

https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018394929.html

елец

липецкая область

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елец, происшествия, жилье, липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)