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Силы ПВО сбили с вечера 112 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили с вечера 112 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.05.2025

Силы ПВО сбили с вечера 112 украинских беспилотников

Средства ПВО с 20:00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T07:46:00+03:00

2025-05-23T07:46:00+03:00

2025-05-23T08:24:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Средства ПВО с 20:00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны России."В период с 20:00 22 мая текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили: В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА.

https://ria.ru/20250523/elets-2018568380.html

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технологии, россия, республика крым, тульская область, вооруженные силы украины