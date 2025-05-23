Силы ПВО сбили с вечера 112 украинских беспилотников
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Средства ПВО с 20:00 22 мая уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны России.
«
"В период с 20:00 22 мая текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
- 24 БПЛА — над территорией Московского региона;
- 22 — над Крымом;
- 18 беспилотников — над Тульской областью;
- 11 — над Курской областью;
- по восемь — над Орловской и Брянской областями;
- шесть БПЛА — над территорией Рязанской области;
- пять — над территорией Калужской области;
- по три — над Белгородской и Ивановской областями;
- два — над Владимирской областью;
- по одному — над территорией Воронежской области и Липецкой областей.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе и по столице. В четверг Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила 159 БПЛА.