https://ria.ru/20250523/bpl-2018580319.html

В Липецкой области при ударе БПЛА повреждены 30 квартир

В Липецкой области при ударе БПЛА повреждены 30 квартир - РИА Новости, 23.05.2025

В Липецкой области при ударе БПЛА повреждены 30 квартир

Количество поврежденных квартир при ударе БПЛА в поселке ТЭЦ Ельца Липецкой области выросло до 30, они завалены осколками, обошлось без пострадавших, сообщили в РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T08:29:00+03:00

2025-05-23T08:29:00+03:00

2025-05-23T08:29:00+03:00

происшествия

елец

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018574736_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fca911f120e88be777a969159c27023c.jpg

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Количество поврежденных квартир при ударе БПЛА в поселке ТЭЦ Ельца Липецкой области выросло до 30, они завалены осколками, обошлось без пострадавших, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Ночью губернатор Игорь Артамонов сообщал, что над Ельцом подавлены беспилотники, обломки упали в промзоне и вызвали возгорание, людей эвакуировали. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника и пожара в промзоне пострадали восемь человек, им оказывают медпомощь. Кроме того, по его словам, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома, жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы. "Обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили", — сообщили правительства Липецкой области. По словам властей, местные жители отказались ехать в пункт временного размещения. Ранее власти сообщали, что при падении обломков БПЛА в посёлке ТЭЦ повреждено 20 квартир. Губернатор заверил, что власти помогут с восстановлением здания, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018566444.html

https://ria.ru/20250523/elets-2018568380.html

елец

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов