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В Липецкой области при ударе БПЛА повреждены 30 квартир
В Липецкой области при ударе БПЛА повреждены 30 квартир - РИА Новости, 23.05.2025
В Липецкой области при ударе БПЛА повреждены 30 квартир
Количество поврежденных квартир при ударе БПЛА в поселке ТЭЦ Ельца Липецкой области выросло до 30, они завалены осколками, обошлось без пострадавших, сообщили в РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T08:29:00+03:00
2025-05-23T08:29:00+03:00
2025-05-23T08:29:00+03:00
происшествия
елец
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Количество поврежденных квартир при ударе БПЛА в поселке ТЭЦ Ельца Липецкой области выросло до 30, они завалены осколками, обошлось без пострадавших, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Ночью губернатор Игорь Артамонов сообщал, что над Ельцом подавлены беспилотники, обломки упали в промзоне и вызвали возгорание, людей эвакуировали. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника и пожара в промзоне пострадали восемь человек, им оказывают медпомощь. Кроме того, по его словам, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома, жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы. "Обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили", — сообщили правительства Липецкой области. По словам властей, местные жители отказались ехать в пункт временного размещения. Ранее власти сообщали, что при падении обломков БПЛА в посёлке ТЭЦ повреждено 20 квартир. Губернатор заверил, что власти помогут с восстановлением здания, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20250523/bespilotniki-2018566444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области при ударе БПЛА повреждены 30 квартир
Число поврежденных квартир при ударе БПЛА в Ельце выросло до 30